Ukraina jaunākajos pretuzbrukumos ir atkarojusi 174 kvadrātkilometrus lielu teritoriju pie Dobropiļļas pilsētas valsts austrumos, pirmdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Mūsu spēki ir atbrīvojuši vairāk nekā 174 kvadrātkilometrus kopš operācijas sākuma, un vairāk nekā 194 kvadrātkilometri ir attīrīti no krievu sabotāžas grupām," Zelenskis sacīja savā ikvakara videouzrunā.
Saskaņā ar viņa teikto Krievijas spēki šajā operācijā ir zaudējuši aptuveni 3200 karavīrus.
Prezidents atzina, ka Ukrainas spēki ir grūtos apstākļos vairākos frontes posmos, tai skaitā pie Kupjanskas pilsētas Harkivas apgabalā un rajonos starp Donecku un Dņipropetrovsku.
Augusta sākumā Krievijas spēki negaidīti pārrāva frontes līniju austrumos no Dobropiļļas un pavirzījās uz priekšu apmēram 20 kilometrus. Ukrainas spēkiem izdevās tos daļēji atspiest atpakaļ.
Ukraina no Vācijas līdz gada beigām saņems divas sistēmas "Patriot"
Līdz gada beigām Vācija ar Norvēģijas atbalstu piegādās Ukrainai vēl divas pretgaisa aizsardzības sistēmas "Patriot", Varšavas Drošības forumā paziņoja Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss.
"Nesenie Krievijas uzbrukumi, kuros izmantoti vairāk nekā 580 bezpilota lidaparāti un vairāk nekā 40 raķetes, vēlreiz uzsvēra, cik svarīgi ir stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību. Tieši to mēs arī darām. Vācija ir piegādājusi trīs "Patriot" sistēmas. Līdz šā gada beigām ar Norvēģijas partneru atbalstu mēs piegādāsim vēl divas modernas "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmas," viņš teica.
Ministrs uzsvēra Vācijas nelokāmo atbalstu Ukrainai un uzsvēra, cik svarīgi ir stiprināt Ukrainas aizsardzības rūpniecību.
"Mēs tērējam aptuveni deviņus miljardus eiro gadā, lai atbalstītu Ukrainu tās drosmīgajā cīņā," piebilda Pistoriuss.
