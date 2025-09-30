Krievija gūst ievērojamu peļņu no sašķidrinātās dabasgāzes pārdošanas uzņēmumiem Eiropas Savienībā (ES), liecina vides aktīvistu organizācijas "Greenpeace" veikts pētījums.
Naftas un akmeņogļu imports no Krievijas saskaņā ar ES sankcijām ir praktiski aizliegts, bet gāzes imports pa cauruļvadiem ir strauji samazinājies pēc gāzes vadu "Nord Stream" sabojāšanas 2022. gada septembrī. Tomēr sašķidrinātās dabasgāzes imports līdz šim sankcijām nav pakļauts.
"Greenpeace" lēš, ka Krievijas lielākais sašķidrinātās dabasgāzes eksportētājs "Jamal LNG" no 2022. līdz 2024. gadam ekporta ienākumos kopumā nopelnījis 40 miljardus dolāru, no kuriem aptuveni 9,5 miljardi dolāru iemaksāti Krievijas valsts kasē nodokļu ieņēmumos.
ES uzņēmumi ir vieni no lielākajiem "Jamal LNG" klientiem, un šī saraksta augšgalā ir Francijas kompānija "TotalEnergies". Otrajā vietā ir Ķīnas valsts uzņēmums CNPC, bet trešajā un ceturtajā vietā - attiecīgi Vācijas SEFE un Spānijas "Naturgy".
"Greenpeace" dati liecina, ka "TotalEnergies" Krievijai nodokļos samaksājis aptuveni 2,5 miljardus dolāru, SEFE - 1,45 miljardus dolāru un Naturgy - 1,25 miljardus dolāru.
