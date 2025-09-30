Tagadējais Saeimas deputāts un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Augulis 2023. gadā, kad Latvijas Saeima ratificēja Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvēto Stambulas konvenciju, bija labklājības ministrs.
Un toreiz viņš publiski aizstāvēja dokumenta ratificēšanu. 2023. gada oktobra nogalē ministrijas preses relīzē Augulis citēts: "Vēlos īpaši uzsvērt, ka, virzot konvenciju ratificēšanai, tiek norādīts, ka konvencijā iekļautais un pretrunīgās diskusijās izmantotais termins "sociālais dzimums" nekādi nav saistīts ar pienākumu ieviest kādu citu izpratni par dzimumu Latvijas tiesību un izglītības sistēmā." Arī intervijās medijos viņš uzsvēra, ka Stambulas konvencija tikai un vienīgi ir cīņa pret vardarbību pret sievieti un bērniem, pret vardarbību ģimenē.
Tomēr ceturtdien, 25. septembrī, ZZS atbalstīja opozīcijas priekšlikumu nodot izvērtēšanai Saeimas Ārlietu komisijā iespēju izstāties no Stambulas konvencijas. ZZS paziņojumā medijiem rakstīja, ka komisija pēc būtības varētu izanalizēt, kas "divos gados ir darīts vardarbības ģimenē mazināšanai un sieviešu aizsardzībai un kas, piesedzoties ar konvenciju, tiek iniciēts". ZZS paziņojumā iekļauts arī šāds Auguļa citāts: "Mēs nevaram atbalstīt kreisi noskaņotas ideoloģijas popularizēšanu, aizsedzoties ar politisku dokumentu." Vakar intervijā LTV, jautāts, kāpēc mainījis savu viedokli par konvenciju, Augulis sacīja: "Mēs neesam mainījuši viedokli – kā mēs bijām pret vardarbību, tā esam pret vardarbību. Ir apstiprināts plāns cīņai pret vardarbību, kurā katrai ministrijai ir uzdevums, kas jāpilda." Taču esot jautājumi, kas neesot virzījušies atbilstoši konvencijas preambulai, un esot tikai loģiski, ka parlamenta komisija, aicinot dažādas ministrijas, skaidrotu, "kā tad tas viss ir virzījies atbilstoši preambulai, ko mēs savulaik arī uzlikām", sacīja Augulis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu