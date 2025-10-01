Overcast 8 °C
#asv #es #ģeopolitika #karš #krievija #nato

No solījumiem līdz haosam: Tramps Ukrainas kara dēļ iedzinis sevi politiskā slazdā

Arnis Latišenko, bloga "Latvijasdrosiba.lv" līdzautors / Latvijas Avīze
2025. gada 01. oktobris, 00:02
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 01. oktobris, 00:02
Vladimirs Putins un Donalds Tramps Aļaskā.
Vladimirs Putins un Donalds Tramps Aļaskā.
Foto: AFP/Scanpix

ASV prezidents Donalds Tramps jau ir amatā gandrīz 250 dienas.

Mūsu reģionam, proti, Ziemeļeiropai, protams, galvenie interesējošie jautājumi ASV ārpolitikā ir Trampa un tā administrācijas attieksme pret NATO un uzticība Ziemeļatlantijas līguma 5. panta uzliktajām saistībām, kā arī tā Krievijas uzsāktās agresijas pret Ukrainu izbeigšanas pieeja. Izskatās, ka Donalda Trampa naivā cerība ātri, viegli un politiski nesāpīgi izbeigt šo konfliktu ir izplēnējusi pilnībā. 

Arnis Latišenko, politologs, bloga "Latvijasdrosiba.lv" līdzautors.
Foto: No personiskā arhīva

To atzīst arī pats ASV prezidents: "Domāju, ka šis man būs viegli, bet izrādījās grūti." Līdz ar to šajā rakstā atskatīsimies uz Trampa administrācijas paveikto (un nepaveikto) šajos astoņos mēnešos Krievijas–Ukrainas kara kontekstā, kā arī Trampa administrācijas izpratnes evolūciju par šī kara būtību, iemesliem un iespējamajiem izbeigšanas scenārijiem.

Baltā nama realitāte

Donalds Tramps viennozīmīgi ir "tīrradnis" jebkuram politologam, politiskajam apskatniekam vai žurnālistam. Trampa darbības un izteikumus var pētīt un analizēt bezgalīgi. Taču jāpiebilst, ka tajā visā ir vairāk bezgaumīga realitātes šova elementu, nevis patiesi būtiska satura. Nevar noliegt, ka arī Trampa priekšteča ASV prezidenta Džozefa Baidena pieeja karam izpelnījās daudz pārmetumu. Tā bija pieeja, kas kavēja ieroču piegādes, neļāva pilnībā izmantot visu Rietumu militāro un ekonomisko potenciālu pret Kremli, ko paralizēja Putina kodolšantāža un ko īsi varētu raksturot kā – "neļaut Krievijai uzvarēt, bet arī neļaut tai zaudēt". Tramps savā retorikā bieži vien ir paudis, ka tas ir "Baidena karš" un šis karš nekad nebūtu sācies, ja vien Tramps būtu Baltajā namā 2022. gadā. Taču šobrīd šāda "iestrēgušas skaņu plates" retorika izklausās pēc neiederīgas taisnošanās un atbildības neuzņemšanās par savām neveiksmēm. Šobrīd ir Trampa, nevis Baidena dežūra pasaules lielākās lielvaras vadībā, tas ir, tās lielvaras, kuras spējās ir apturēt Putinu un citus diktatorus. Pasaule sagaida un pieprasa rezultātus no pašreizējā Baltā nama saimnieka. Un līdz ar to, lai arī jaunais ASV prezidents to nevēlas vai nevēlētos dzirdēt, tagad tas viennozīmīgi ir "Trampa karš".

Donalda Trampa administrācijas sākotnējie centieni izbeigt karu tika iesākti ar Putina nomierināšanas politiku un spiedienu pret Ukrainu. Amerikāņi pārtrauca militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai, atteicās pieņemt jaunas drošības garantijas Ukrainai, izbeidza Kremļa politisko un diplomātisko izolāciju, kā arī izteica gatavību piekāpties Kremlim Ukrainas teritoriālās nedalāmības jautājumā, NATO paplašināšanas jautājumā, kā arī ekonomisko saišu atjaunošanā vai paplašināšanā ar Krieviju. Taču nekas no tā nepalīdz tuvināt mieru. Šādas dāvanas plēsīgu diktatoru politikas izpratnē un loģikā var tikt uztvertas tikai kā aicinājumi turpināt uzsākto kursu un turpināt testēt savus sarunu biedrus nākamo piekāpšanos izspiešanā.

Trampa pastāvīgi mainīgie "galatermiņi" ir vēl viens politikas fenomens, kas izpelnījās pretrunīgus vērtējumus. 

Pēc 24 stundu solījuma ātras paiešanas janvārī Trampa administrācija izvirzīja jaunu 100 dienu mērķi risinājuma atrašanai. Martā tika runāts par īslaicīgu 30 dienu pamieru kā startu ilgākam pamieram. Vasaras otrajā pusē Trampa pacietība "sāka izbeigties", un Vašingtonas retorika patiesi kļuva asāka pret Kremli un pozitīvāka pret tās sabiedrotajiem Eiropā un Kijivā. No Baltā nama atskanēja runas par iespējamiem ultimātiem Kremlim. Jūlija beigās Tramps ultimatīvā formā paziņoja par 10 līdz 12 dienu logu, lai Krievija piekristu pamieram, pretējā gadījumā tiks īstenota rīcība pret Kremli. Rīcība tika īstenota – 15. augustā Tramps izklāja sarkano paklāju Putinam Ankoridžas militārajā bāzē Aļaskā, simboliski pārtraucot Putina politisko izolāciju Rietumos. Augusta beigās Tramps atkal sacīja, ka divu nedēļu laikā varēs saprast, vai miera sarunas un progress notiek.

Arvien acīmredzamāk kļūst skaidrs, ka ASV prezidenta administrācija nespēj izstrādāt saskaņotu, skaidru ilgtermiņa rīcības plānu Putina apturēšanai, īslaicīgi aizraujoties ar dažādām spontānām idejām, kuru efektivitātes rezultāti ir apšaubāmi, kā, piemēram, Indijas sodīšana par Krievijas naftas iepirkšanu. Īsāk sakot, plāna un efektīvas rīcības nav. Tā vietā ir pastāvīga jautājuma risināšanas novilcināšana ar nemitīgu darbības imitāciju, "tukšas" runas un brīnumlīdzekļa haotiska meklēšana, kas atrisinās visas problēmas. Tomēr, iespējams, vienīgā pozitīvā ziņa no šī visa ir tāda, ka Donalds Tramps ar pastāvīgu lepošanos par savām spējām ir iedzinis sevi politiskā slazdā. Priekšvēlēšanu kampaņā Tramps solīja un apgalvoja, ka tikai viņš spēs izbeigt karu. Tagad viņš saprot, ka to nespēj panākt lēcienveidīgi bez smagu politisko lēmumu pieņemšanas, pretēji savām vēlmēm un iecerēm. Taču gan politiskā konjunktūra, gan pilsoniskā sabiedrība neļauj Trampam atsvešināties no šīs problēmas vai mainīt politisko vai mediju darbakārtību ar citiem "svarīgākiem" jautājumiem. Tā piespiež Trampu mokoši, bet regulāri domāt un atgriezties pie šī jautājuma. Tā padara šo jautājumu par noteicošo tam, kā vēsture vērtēs Trampa prezidentūras ārpolitisko mantojumu.

Atkal vainīgs ir kāds cits?

13. septembrī savā sociālajā tīklā "Truth Social" Donalds Tramps paziņoja, ka beidzot ir gatavs ieviest sankcijas pret Kremli, taču, lai tas notiktu, ir jāizpildās virknei nosacījumu, kuri šoreiz ir izvirzīti Eiropai, kurai kārtējo reizi būs jāuzņemas saistību smagums. Pirmkārt, visām Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīm ir jāpārtrauc iepirkt Krievijas energoresursus un tie jāaizvieto ar iepirkumiem no ASV. Otrkārt, Eiropas Savienībai ir jāievieš tarifi pret Ķīnu. Jāsaka, ka Eiropas līderi ir apguvuši sarunu taktiku ar Trampu, proti, tie ir nepārtraukti glaimi un uzslavas. It sevišķi šo mākslu ir izkopis NATO ģenerālsekretārs un bijušais Nīderlandes premjerministrs Marks Rite. Tas ir nesis noteiktus rezultātus, respektīvi, eiropieši spēja mazināt saspīlējumu starp Trampu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kā arī sabalansēja Trampa retoriku un domas par karu Ukrainā, mazinot Putina naratīvu ietekmi. Vienlaikus šādai pieejai ir arī novērojamas blaknes – eiropieši pieradināja Trampu pie tā, ka tie viņam nekad neatsaka. Ņemot vērā minēto, attiecīgi aplūkosim abus šos nosacījumus detalizētāk un to realizācijas iespējamību.

Sāksim ar Eiropas energoresursu iepirkumiem no Krievijas. Vai ar Eiropu viss ir tik slikti? 2022. gada maijā ES uzsāka "REPowerEU" plāna īstenošanu, lai mazinātu savu enerģētisko atkarību, diversificētu piegādes avotus, vairāk izmantotu zaļo enerģiju un uzlabotu energoefektivitāti. Tā ietvaros kopš 2021. gada Krievijas gāzes importa daļa ES samazinājās no 45 līdz 19%. Savukārt jēlnaftas importu apjoms ir samazinājies no aptuveni 27% 2021. gadā līdz apmēram 3% 2024. gadā. Ja aplūkojam importa apjomus pa atsevišķām ES dalībvalstīm, tad atklājas, ka galvenie vaininieki ir Eiropas kopējās pret Krieviju vērstās ārpolitikas sabotieri un Putina "labākie draugi" Eiropā Ungārija un Slovākija to "respektējamo" valdības vadītāju Viktora Orbana un Roberta Fico personās. 

Ja aplūkojam šī gada augustu, tad redzam šādus skaitļus: Ungārija bija lielākā importētāja ES, iegādājoties Krievijas fosilo kurināmo 416 miljonu eiro vērtībā. 

Šī summa ietvēra jēlnaftu 176 miljonu eiro vērtībā un cauruļvadu gāzi 240 miljonu eiro vērtībā. Otrajā vietā bija Slovākija, kuras importa kopējā vērtība bija 276 miljoni eiro, no tā jēlnafta 204 miljonu eiro vērtībā, bet cauruļvada gāze – 72 miljonu eiro vērtībā. Pārmetumus var vērst arī Francijas virzienā, kas bija trešā lielākā pircēja, importējot Krievijas fosilo kurināmo 157 miljonu eiro vērtībā, kas viss bija sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) veidā.

Ja aplūkojam plašāku valstu spektru, iekļaujot arī tās Eiropas valstis, kas nav ES, bet ir NATO, secināms, ka galvenais klients Eiropā ir Turcija. Krievijas jēlnaftas importa apjomi aptuveni tādi paši kā visai ES kopumā, savukārt cauruļvada gāzes apjomi ir divreiz mazāki nekā ES kopumā, bet tāpat salīdzinoši iespaidīgi, proti, 21 miljards kubikmetru pret 45 miljardiem kubikmetru gadā. Jāpiebilst, ka arī Turcija mēģina diversificēt savu naftas importa struktūru. Naftas produktu imports no Krievijas ir krities. 2025. gada aprīlī Turcija samazināja Krievijas naftas produktu importu par aptuveni 25% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Attiecībā uz gāzi Turcija iepērk to caur "Blue Stream" un "TurkStream" cauruļvadiem no Krievijas. Atsevišķi iepirkumu līgumi beigsies 2025. un 2026. gadā, kas varētu ļaut Turcijai samazināt importa apjomus no Krievijas.

Ņemot vērā minēto, var secināt, ka Trampa izvirzītie nosacījumi sniedz Eiropas Komisijai papildu "kārtis" spiedienam uz Budapeštu un Bratislavu. 2025. gada 27. jūlijā Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un ASV prezidents vienojās par tarifu un tirdzniecības vienošanās ietvaru. Atbilstoši šim ietvaram ES piekrita iepirkt ASV sašķidrinātās dabasgāzes, naftas un kodolenerģijas produktus aptuveni 700 miljardu eiro apmērā, kas palīdzēs aizstāt Krievijas naftu un gāzi. Tomēr vienlaikus tas nozīmē, ka ES ir trīskārt jāpalielina imports no ASV. Jautājums, protams, ir, vai fon der Leienas solījumi Trampam ir izpildāmi. Vēl sarežģītāka situācija ir ar Turciju. Paredzams, ka ES spiediens uz Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu var būt nepietiekams un šādas prasības izvirzīšana Briselei būs lemta neveiksmei. Lai veicinātu Turcijas kursa maiņu, būs nepieciešama arī Vašingtonas aktīva iesaiste.

Tomēr galvenais slazds ir prasība piemērot 50–100% tarifus Ķīnas precēm. Mūsdienu pasaules ekonomika ir ārkārtīgi globalizēta un savstarpējā atkarībā balstīta. Ne velti Trampa tarifu spiediens pret Ķīnu izgāzās, un Vašingtonai nācās sēsties pie sarunu galda ar ķīniešiem. Piemēram, ES imports no Ķīnas 2024. gadā bija 517,8 miljardi eiro jeb apmēram 22% no visa ES importa. Tas ir lielākais importētājs ES. Attiecīgi strauja, neapdomīga Trampa stila tarifu politika no Briseles puses būtu absurda un, īsāk sakot, ir faktiski neiespējama. Fon der Leiena piekāpās Trampa prasībām ES un ASV tarifu un tirdzniecības vienošanās ietvarā, lai izvairītos no draudošā tirdzniecības kara ar Vašingtonu. Tirdzniecības karš ar Ķīnu Eiropai ir vēl jo mazāk vajadzīgs. Līdz ar to Eiropas līderiem nāksies pielietot ārkārtīgu diplomātisko izveicību, lai Tramps vienkārši pārdomā vai arī aizmirst šo prasību. 

Tomēr ES nav pasargāta no jaunām Trampa prasībām, kuras ASV līderis var izdomāt jebkurā brīdī.

Secinājumi

Jāatzīst, ka Trampa ārpolitika attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrainā un Kremļa sodīšanu ir bijusi drīzāk neproduktīva vai pat destruktīva. ASV prezidents tiecas pārlikt atbildības slogu uz saviem Eiropas sabiedrotajiem, atkāpjoties no ASV kā brīvās pasaules līdera lomas. Savukārt brīžiem asie vārdi pret Krieviju beidzas ar kārtējām neizpildāmām vai faktos nepamatotām prasībām un draudiem citām pusēm. No vienas puses, pozitīvi ir tas, ka šī retorika mainās un kļūst asāka, taču Trampa viedokļa transformācija notiek pārāk lēni, pārāk smagnēji un pārāk nenoturīgi. Situācijas vaininieki bieži vien ir visi citi, bet, kā par brīnumu – ne vienmēr Putins. Šāda apbrīnas vērta Trampa psiholoģiska fiksācija uz Putinu ir vien salīdzināma ar Putina slimīgu psiholoģisku fiksāciju uz Ukrainu.

ASV administrācijas "skaldi un valdi", kas tiek īstenota kā zilonis trauku veikalā, noved vien pie autokrātiju arvien lielākas satuvināšanās un paver iespējas Ķīnai uzsākt dialogu pat ar Indiju, kas ir tās viens no ģeopolitiskajiem sāncenšiem Āzijas reģionā, nemaz nerunājot par Krievijas, Ziemeļkorejas un citu autokrātu viesošanos Pekinā par godu Japānas sakāvei Otrajā pasaules karā. Draudu neīstenošana, sankciju novilcināšana netuvina kara beigas, tas tikai dod Putinam laiku turpināt terorizēt Ukrainu. Šie astoņi Trampa prezidentūras mēneši nodemonstrēja jaunās ASV administrācijas atbildības sajūtas trūkumu, neizpratni par savu lomu un Rietumu pasaules ienaidnieku nolūkiem. Iekams Tramps neatzīs savu vēsturiskas nozīmes atbildības daļu šajā jautājumā un ASV pieeja karam netiks mainīta, Putins, visticamāk, vienā vai citā formā turpinās savu teroru. Atliek vien cerēt, ka tas neievilksies uz visu Trampa četru gadu termiņu.

Aptauja

Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?

KONTEKSTS

2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā. 

Ukrainas atbalstītāji nezaudē ticību, ka ukraiņi vēl ir ceļā uz uzvaru un agri vai vēlu Krievijas okupantu armijai nāksies atkāpties no Ukrainas zemes.
Foto: AFP/Scanpix / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Tēmturi
