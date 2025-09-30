Pašmāju šūgeiza un drīmpopa apvienība "Tribes of the City" laidusi klajā pirmo singlu "To The Future" no 2026. gada sākumā gaidāmā albuma.
Dziesma ir refleksija par sajūtām, kas pārņem sarežģītos laikos – par spiedienu tagadnē, vēlmi novērsties un apzinātu vēršanos nākotnē bez bailēm. "To The Future" ir gaišāko gaidu un cerību apliecinājums brīdī, kad tās var šķist vāji pamatotas vai naivas.
Pašlaik grupa aktīvi gatavojas koncertam Budapeštas mūzikas konferencē BUSH oktobra beigās.
Grupas sestais albums Evidence of Embrace tapis Rīgā un Berlīnē, iesaistot vairākus viesmāksliniekus, un tiks izdots nākamā gada sākumā.
Noklausies!
"Tribes of the City" darbojas kopš 2003. gada, izdevusi piecus albumus un saņēmusi vairākas Latvijas Mūzikas Gada balvas, kā arī Austras balvu 2020. gadā par plati Rust and Gold. Šis albums bija nominēts arī Eiropas neatkarīgās mūzikas balvai IMPALA.
