Vasaras pēdējā darba dienā zemkopības ministrs Armands Krauze piedalījās braucienā uz mežu, kurā reāli varēja redzēt, kā izskatās tad, ja klimata pārmaiņas apsteigušas mūsu spēju tām pielāgoties.
A. Krauze: "Šā brauciena mērķis bija meklēt risinājumu – kā savienot klimatiskos izaicinājumus un ekonomisko izaugsmi, jo ilgtspējīga mežsaimniecība ietver ne tikai dabas aizsardzību, bet arī pielāgošanos vētrām un kaitēkļu izplatībai. Tādēļ nepieciešams pašreizējās situācijas atbilstošs regulējums. Diskutējām, kādi pasākumi nepieciešami, lai nākotnē meža nozare Latvijā kļūtu stiprāka, inovatīvāka un konkurētspējīgāka." Brauciena dalībnieki pabija Allažu pagastā, kur dabas lieguma teritorijā varēja redzēt, kā izskatās 160 gadus vecā egļu audzē, kuru "nocirtuši" mizgrauži, kā tur mainās ainava, kas jau atgādina čūskulāju. Eksperti to vērtēja kā mežu, kuram iestājies klimakss. Otrajā pieturvietā bija iespēja redzēt divas egļu audzes – vienu 82 gadus vecu, kur šovasar darbojies mizgrauzis, kā dēļ šajā nogabalā koksne tikpat, cik pieaug, tik arī aiziet bojā. Turpat blakus bija 42 gadus veca audze, ar pieaugumu 10 m3/ha gadā. Tas bija mērķtiecīgi, produktīvi audzēts mežs, kur egļu stumbri bija līdzīgā resnumā kā divreiz vecākajā audzē. Tāpat arī varēja pavērot jaunaudzi, kurā kociņi pastiepjas par vienu metru gadā, un audzi, kurai bija 49 gadi un koksnes vērtība līdzvērtīga tai, kādu varētu iegūt par 80 gadus vecu audzi. Bija arī objekts, kurā veikta cirte, bet saglabāti visi bioloģisko daudzveidību nodrošinoši elementi. Gan ekoloģiskie koki, gan celmi, tāpat arī ņemts vērā meža ekoloģijā balstīts ainavu dizains. Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" valdes loceklis Dr. silv. Dagnis Dubrovskis: "Būtiski tas, ka šobrīd pasaulē attīstās oglekļa kredīta tirgus, kas veidojas no CO2 piesaistēm. Viens no mehānismiem tā ieguvei ir uzlabotā meža apsaimniekošana, kad meža īpašnieks audzē mežu ilgāk, nekā to nosaka normatīvie akti, un par katru šādu gadu var saņemt naudu."
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
