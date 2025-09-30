29. septembrī grupa "Triānas parks" iepazīstina klausītājus ar jaunu videoklipu dziesmai "Kalnaina ainava", kas ir singls no albuma "Vientuļo dzejnieku sala".
Dziesma "Kalnaina ainava" ir viens no albuma emocionālākajiem skaņdarbiem. Kora partijas tajā simbolizē garīgos meklējumus un cilvēku vēlmi ieiet dziļāk sevī.
"Kora elementi arvien vairāk parādās mūsu daiļradē, lielu iedvesmu esam guvuši koncertējot baznīcās,"
stāsta grupas soliste Agnese Rakovska.
Albuma konceptuālais raksturs pēta vientulību un cilvēka dvēseles meklējumus. Mūzika pārvietojas no minimālisma, kas izgaismo jautājumus par mūsdienu pasauli, līdz kompozīcijai "Kalnaina ainava", kas piedāvā dziļu satikšanos ar sevi.
Videoklips tapis Zvaigznājs telpās, platformā, kur ierakstīts arī albums. Zvaigznājs ļauj māksliniekiem apgūt mūzikas digitālās tehnoloģijas un realizēt radošas ieceres gan audio, gan video formātā. Videoklipa režiju veidojusi Beatrise Beāte Zviedre.
"Jaunais videoklips manī raisa dziļas pārdomas par grupas pastāvēšanas 15 gadiem. Tas ir īpašs posms manā dzīvē, un vēlos to atzīmēt ar skaistu koncertu," stāsta Agnese Rakovska.
Koncerti: 8. oktobrī – Rīga, koncertzāle Palladium un 17. oktobrī – Liepāja, kultūras nams Wiktoria.
Vairāk informācijas un biļetes: trianasparks.lv.
