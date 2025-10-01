Lai Latvijas reģionu bērni, kuri cietuši no vardarbības, arī varētu saņemt smilšu terapiju, jau vairākus mēnešus darbojas mobilais smilšu terapijas kabinets, vēsta 360TV Ziņas.
Projektu "Mobilā smilšu terapijas kabineta izveide un smilšu terapijas nodrošināšana Latvijas reģionos" kopš vasaras īsteno biedrība “Tavi draugi” kopā ar “Sistēmiskās psihoterapijas centra” smilšu terapeitēm Dairu Jonasi un Ilzi Žildi.
Mobilais kabinets ir paredzēts Latvijas reģionu bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuri pakalpojumu saņem bez maksas un atbilstoši speciālistu rekomendācijām.
Tie lielākoties ir bērni un jaunieši, kuri ir cietuši no vienaudžu vardarbības vai saskārušies ar kaitējošu seksuālu uzvedību. Smilšu terapija palīdz novērst atkārtotas vardarbības riskus un mazina vardarbības radītās sekas ilgtermiņā.
Liela uzmanība nodarbībās tiek pievērsta tieši mobingam skolās. Šobrīd ir noslēdzies projekta pirmais posms – šovasar trīs mēnešus atbalstu saņēma 15 bērni Zemgales reģionā, Lapmežciemā.
Tālāk mobilais smilšu terapijas kabinets dosies uz Vidzemi, Trikātu, kur turpinās darbu līdz šī gada nogalei. Pēc tam, līdz nākamā gada jūlija beigām, smilšu terapijas kabinets būs pieejams arī bērniem Latgalē un Kurzemē.
