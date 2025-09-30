Latvijas rokmūzikā debitē jauns vārds – Svens Linga, leģendārā Gvido Lingas dēls. Ar emocionāli piesātinātu dziesmu “Vai jūti to?” viņš sper savus pirmos soļus kā solo mākslinieks.
Lai gan šis ir Svena pirmais solo singls, mūzikā viņš sevi pieteica jau pirms četriem gadiem kopā ar grupu, izdot dziesmu "Nav grūti, nav viegli", kas bija veltījums tētim.
Jaunā singla "Vai jūti to?" teksts un mūzika tapuši laikā, kad Svens dzīvoja un mācījās Beļģijā. Dziesma stāsta par šķēršļiem un grūtībām, ar kurām sastopas ikviens, ejot savu dzīves ceļu.
"Savas dzīves pieredzes rezultātā ļoti viegli tapa pašsacerēts teksts, kuru pēc tam atlika savienot ar mūziku,"
atklāj jaunais mūziķis.
Dziesmai tapis arī videoklips, kurā piedalījušās Edmunda Veizāna Deju skolas audzēknes horeogrāfes Loretas Veinbergas vadībā. Filmēšana notika Rīgas Cirka iekšpagalmā, bet režiju veidoja Igors Linga un Anrijs Priede. Par dziesmas skanējumu rūpējās producents Edijs Gņedovskis no Gem Studio.
Ar debijas singlu Svens Linga apliecina, ka Lingas dzimtas muzikālā tradīcija turpinās jaunajā paaudzē, vienlaikus iezīmējot savu unikālo ceļu Latvijas mūzikā.
