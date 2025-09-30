Silvers Strups Bauskas novada Valles pagastā apsaimnieko 100 ha meža.
Viņš arī vada mežsaimniecības uzņēmumu "Brūklenāju parks". Šovasar piedalījās konkursā "Sakoptākais mežs". Meža īpašnieka praksē bijis tāds gadījums – iestādījis bērzu jaunaudzi. Kailsakņus. Taču uznācis karstums un gandrīz viss iznīcis. Eiropas atbalsts arī garām. Silvers atceras: "Nākamajā gadā stādīju atkal. Iecavas stādaudzētavā nopirku ietvarstādus. Tagad tur tāda bērzu audze, ka esmu jau veicis pirmo krājas kopšanu. Ja tu mežu atjauno un kop laikus, mežs aug ātri. Nekad nevajag padoties." Gadījumu, kad jāsadzīvo ar meža zvēriem, ir daudz. Silvers stāsta: "Nocirtu baltalkšņus un iestādīju egli. Auga, auga, bet visu laiku kāds pabojāja. Jutu, ka nebūs labi. Ja lapu koku reģionā iestādi skuju kokus, tas zvēriem kā ogumaize. Īpaši ziemā. Tāpat arī vienā bijušā mājvietā ceļa malā iestādīju priedi. Lai ir skaista ainava. Taču brieži izveidoja savu ainavu. Pieredzējuši mežsaimnieki man saka: nevajag jau vienmēr stādīt to, kas tev patīk. Paskaties, kas apkārt aug, un redzi, kas tai vietai derēs."
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu