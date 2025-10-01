ASV pusnaktī uz trešdienu (plkst. 7 pēc Latvijas laika) varētu tikt apturēts visu federālā budžeta institūciju darbs, izņemot kritiski svarīgo pakalpojumu nodrošināšanu, ja vien Senāts pēdējā brīdī nebūs pieņēmis likumu par pagaidu finansējumu uz septiņām nedēļām, lai likumdevēji varētu pabeigt darbu pie ikgadējā budžeta.
Cenšoties izvairīties no valdības darba apturēšanas, pirmdien ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Baltajā namā tikās demokrātu un republikāņu Kongresa pārstāvji, taču abas puses nedemonstrēja vēlmi atkāpties no agrākajām prasībām. Cenšoties panākt abu pušu vienošanos, Baltais nams ir draudējis atlaist lielu skaitu valsts dienestu ierēdņu, nevis vienkārši apturēt viņu algu izmaksu.
Demokrāti vēlas atjaunot veselības aprūpes izdevumus simtiem miljardu dolāru apmērā, jo īpaši tā dēvētajā "Obamacare" veselības apdrošināšanas programmā mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, ko Trampa administrācija plāno likvidēt. Demokrātu senators Čaks Šūmers pēc tikšanās žurnālistiem norādīja, ka "tas ir republikāņu ziņā, vai viņi vēlas valdības darba apturēšanu vai ne". Savukārt ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss apsūdzēja demokrātus, ka tie "pielikuši ieroci pie amerikāņu galvām". Republikāņiem abās Kongresa palātās ir neliels pārākums, taču Senāta noteikumi paredz, ka budžeta likumprojektiem, lai tos virzītu tālāk, jāsaņem 60 no 100 balsīm, tāpēc republikāņiem jāpārliecina vismaz septiņi demokrāti.
