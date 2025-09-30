Latviešu mūziķis un producents HUNN īstajā vārdā Džerods Žīgurs, klausītājiem piedāvā savu jaunāko albumu ar nosaukumu "Nakts memuāri". Autors sola, ka albums ievedīs klausītājus intīmā, atmosfēriskā un muzikāli daudzslāņainā ceļojumā.
Albums ir kā dienasgrāmata – ieraksts par nemierīgām domām, vientulību, ikdienas pārdomām un sajūtām, kas autoram atveras tikai nakts stundās, tieši šī iemesla dēļ ir tapuši visi tā skaņdarbi, teikts repera preses paziņojumā.
"Nakts man vienmēr ir bijis laiks, kad viss apstājas un prāts kļūst visatklātākais. Šis albums ir mēģinājums iemūžināt šīs sajūtas – skaņā, tekstos un atmosfērā," stāsta HUNN.
Albumā iekļautas 16 kompozīcijas jeb skaņdarbi, tostarp sadarbības ar vairākiem pašmāju māksliniekiem tajā skaitā Vultura un I Mean Love. Skaņu ainavas variē no minimālistiskiem dažu skaņu celiņiem līdz smagnējiem basiem un melodiskām improvizācijām, kas paplašina tradicionālā Hip-Hopa robežas.
"Projekts veidots kā vienots stāsts, kurā katrai dziesmai ir sava vieta un nozīme – sākot ar "Ikarus Intro", kas ieved klausītāju manā pasaulē, līdz pat "Dzīvot tā outro", kas simboliski noslēdz šo ceļojumu. Katra dziesma ir kā fragments no maniem pēdējiem trīs gadiem, un kopā tie veido vienotu stāstījumu par emocijām, sapņiem un iekšējām cīņām," komentē HUNN.
"Nakts memuāri" ir pieejams visās lielākajās straumēšanas platformās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu