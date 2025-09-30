Edvards Strazdiņš šī gada jūnijā izdeva savu otro studijas albumu "Uz Tukumu pēc smukuma". Tagad dziedātājs un dziesmu autors publicē jaunu dziesmu "Bez tevis nav nekā" un aicina uz jaunā albuma prezentācijas koncertu, kurš notiks otrdien 30. septembrī, koncertzālē "Ulbrokas pērle".
Koncertā bez Edvarda piedalīsies arī vairāki īpašie viesi, pavadošā grupa, deju grupas PRO/X dejotājas un jauktais koris "Lāčplēsis"!
Edvards par jauno dziesmu: "Šī varētu būt viena no man pašam mīļākajām dziesmām, ko esmu sarakstījis. Jau sen biju izlolojis dziesmas melodiju, pāris reižu mēģinājis uzrakstīt vārdus - visas bez rezultātiem! Tad lūdzu palīdzību Guntaram Račam. Viņš atrada, manuprāt, visatbilstošākos vārdus melodijai, kas rezonē arī ar mani. Pirmo reizi dziesmu izpildīju kopā ar kori "Lāčplēsis", kā viesis raidījuma "Latvijas Sirdsdziesma" finālā Lielvārdē. Pēc šīs uzstāšanās saņēmu daudz labu atsauksmju. Tāpēc nolēmu to ieskaņot kopā ar kori, kas tagad redzams arī dziesmas video."
Albuma versijā dziesmu izpilda viens pats Edvards, bet radio un video versijā dziesmas ierakstā piedalās koris, bet kora partiju aranžējumus veidojis izcilais un godalgotais latviešu diriģents Jēkabs Ozoliņš. Dziesmu producējis Gints Stankevičs, bet kora partiju ierakstu palīdzēja īstenot Sandris Sproģis.
Dziesmas video producents ir Kaspars Kambars un tajā, ar iesaistīto pāru atļauju, izmantoti materiāli no Balticwedding arhīviem.
Jaunais albums pieejams gan fiziskā CD versijā, gan pieejams visās populārākajās straumēšanas un mūzikas lejupielādes platformās.
