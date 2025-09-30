ASV neiebilst tam, ka Ukraina veic triecienus dziļi Krievijas teritorijā, intervijā telekanālam "Fox News" sacīja ASV prezidenta īpašais sūtnis Kīts Kellogs.
Pēc Kelloga teiktā, Krievijā "neaizskaramu vietu nav".
Žurnāliste Džekija Henriha vaicāja Kellogam, vai ASV prezidenta Donalda Trampa nostāja ir tāda, ka Ukraina var veikt tāldarbības triecienus Krievijā, un vai tam ir prezidenta atļauja.
Kellogs atbildēja, ka, spriežot pēc Trampa, viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa un valsts sekretāra Marko Rubio vārdiem, "atbilde ir "jā"".
Viņš arī atgādināja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, tiekoties ar Trampu Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas gaitām, lūdza nodot Ukrainai tālas darbības rādiusa spārnotās raķetes "Tomahawk", taču lēmums vēl nav pieņemts.
Komentējot šo un citus paziņojumus, Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs pauda, ka Maskava tos "rūpīgi analizē".
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.