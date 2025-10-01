Ķīnā aizvadītajā svētdienā atklāts pasaulē augstākais un reizē lielākais viena laiduma tilts kalnu apvidos.
Huaņdzjanas Lielā kanjona tilts atrodas valsts dienvidu Guidžou provincē un karājas virs upes aizas 625 metru augstumā. Slavenais Sanfrancisko līča "Zelta vārtu" tilts ir teju deviņas reizes zemāks.
Iekārtais tilta laidums pār aizu stiepjas 1420 metrus. Huaņdzjanas tilta būve ilga trīs gadus un, pēc oficiālām ziņām, izmaksāja 240 miljoniem eiro atbilstošu summu. Lielo izmaksu dēļ objektu arī kritizē – Guidžou province, kas jau tāpat ir parādos, būvei ņēma kredītu un uzskata, ka vajadzība atmaksāt aizņēmumu bremzēs reģiona ekonomisko attīstību.
