Lai pieņemtu "drošības budžetu", valdību veidojošās partijas – "Jaunā Vienotība", Zaļo un zemnieku savienība un "Progresīvie" – pirmdien koalīcijas sanāksmē ir vienojušās turpināt vienoti strādāt koalīcijā.

"Šobrīd ir jāspēj stāvēt pāri politiskajiem uzstādījumiem," medijiem pirmdienas vakarā sacīja premjere Evika Siliņa ("JV"). Viņa uzsvēra, ka ir svarīgi izpildīt vēlētājiem solīto, stiprinot aizsardzību, investējot izglītībā un demogrāfijas uzlabošanā, atbalstot lauksaimniekus. Labklājības ministram Reinim

Uzulniekam, kura pārstāvētā Zaļo un zemnieku savienība Saeimā nobalsoja par opozīcijas ierosinājumu izstāties no Stambulas konvencijas, 7. oktobrī valdībā būs jāziņo, ko ministrija ir paveikusi šīs konvencijas īstenošanā. To paredz premjeres Evikas Siliņas ("JV") pirmdien izdotais rīkojums, kas tika pasniegts publiski.

Tā premjere izvēlējusies (vismaz pagaidām) mierīgāku risinājumu, lai pirms budžeta pieņemšanas izvairītos no lielākiem satricinājumiem koalīcijā, kādus varētu radīt ministra demisija, par ko E. Siliņa esot brīdinājusi ZZS politiķus pirms balsojuma Saeimā.

