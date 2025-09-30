Piektdien, 3. oktobrī, Dailes teātrī gaidāma pirmizrāde vācu jurista un autora Ferdinanda fon Šīraha radītajam tiesas procesam uz skatuves "Viņš teica, viņa teica". Iestudējumu veido Latvijas režisors Dmitrijs Petrenko, kurš ir bijis Liepājas teātra mākslinieciskais vadītājs (2021–2024), daudz iestudējis arī Dailē (R. Ezeras "Zemdegas", 2021, "Monstrs", "Elpa", 2020 u.c.) un citos Latvijas teātros (piemēram, Ingas Ābeles "Tumšie brieži" Daugavpils teātrī, 2021). Jau divus gadus viņš ir Tallinas Sidalinnas teātra (agrākā Igaunijas Krievu teātra "Vene teater") mākslinieciskais vadītājs.

Sarunā ar "Latvijas Avīzi" režisora visjaunākais darbs gan palika otrajā plānā, jo, īstenojot Igaunijas Kultūras ministrijas uzdotos mērķus, starp tiem – dot jaunu pozitīvu impulsu līdzšinējā Krievu teātra attīstībai –, Sidalinnas teātra vadītājs, paužot viedokli, ka teātrim jākļūst par integrācijas platformu, nevis jākalpo par separācijas rīku kā līdz šim, kļuvis par vienu no visvairāk apspriestajiem cilvēkiem. Igaunijas lielākais laikraksts "Postimees" Dmitriju pat iecēlis nedēļas varoņa kārtā. Vienlaikus manāmi arī sakaitēti prāti, kuri režisoru sauc par krievu kultūras kapraci ("Facebook" komentārs) un vāc parakstus, lai viņš tiktu atlaists no darba.

Kā radās ideja Dailes teātrī iestudēt izrādi "Viņš teica, viņa teica"?

D. Petrenko: Ideja virmoja jau kādu laiku, jo, izlasot lugu, tā ļoti ieinteresēja, turklāt zināju, ka arī Dailes aktieri gribēja atkal sastrādāties. Turklāt Latvijas skatītāji lugas autoru pazīst, Nacionālajā teātrī režisors Valters Sīlis pirms dažiem gadiem ļoti forši iestudēja līdzīga stila fon Šīraha drāmu "Terors".

Pēdējie jūsu jauniestudējumi Liepājas teātrī radušies samērā nesen ("Ziloņa dziesma", 2024, "Jasmīns", "Kaija", 2023, "YEN", 2022 u.c.), un tikko, 19. septembrī, bija pirmizrāde iestudējumam "Tēvi un dēli" Tallinā, tagad – darbs Dailes teātrī. Kā pagūstat apvienot darbu abās valstīs?

Šobrīd Igaunijā esmu jau otro gadu, tiesa, pirmo laiku, pabeidzot visu, kas bija apsolīts Liepājas teātrim, darbus vēl apvienoju. Tagad gan pārsvarā esmu savā teātrī Igaunijā.

Kāds ir Tallinas Sidalinnas teātris?

Igaunijas Kultūras ministrijas prasības nosaka, ka teātrim pārsvarā jāapkalpo krievvalodīgais skatītājs, un to arī turpinām darīt, tiesa, jau vairākus gadus visas izrādes tiek izrādītas ar subtitriem igauņu valodā vai tās tulkojumu austiņās. Notiek arī pārmaiņas – jūnijā pieņēmām lēmumu mainīt teātra nosaukumu, kā arī pamazām mainām līdzšinējo repertuāra politiku.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē