Sestdien Anglijā izsolē pārdots 18 karātu zelta kabatas pulkstenis, kas atrasts pie uzņēmēja un filantropa Isidora Strausa — viena no ievērojamākajiem "RMS Titānika" pirmās klases pasažieriem.
Par šo retumu samaksāti 1,78 miljoni sterliņu mārciņu, kas ir jauns pasaules rekords "Titānika" relikviju kategorijā.
Pulkstenis, kas apstājies plkst. 2.20 — precīzi brīdī, kad kuģis nogrima — pēc katastrofas nonāca Strausa ģimenes mantojumā. Izsoļu nams Henry Aldridge & Son norāda, ka augstā pārdošanas cena “atklāj nebeidzamo interesi par "Titānika" vēsturi un ar to saistītajiem cilvēkstāstiem”.
Papildus pulkstenim par 100 000 sterliņu izsolē pārdota arī Idas Strausas vēstule, rakstīta uz "Titānika" korespondences veidlapas. Kopējie izsoles ienākumi no ar "Titāniku" saistītajiem priekšmetiem sasniedza aptuveni 3 miljonus sterliņu mārciņu.
Vēsturiskais konteksts
"RMS Titāniks" (angļu: RMS Titanic) bija otrais no trīs superlaineru sērijas kuģiem, kurus kompānija White Star Line pasūtīja, lai nostiprinātu savu pozīciju transatlantijas pārvadājumu tirgū. Kuģis tika uzbūvēts Harland & Wolff kuģu būvētavā Belfāstā, un tā palaišanas brīdī Titāniks bija lielākais pasažieru tvaikonis pasaulē. gada 14. aprīlī plkst. 23.40 (pēc kuģa laika) "Titāniks" savā pirmajā reisā saskrējās ar aisbergu. Divas stundas un 40 minūtes vēlāk — 15. aprīlī plkst. 2.20 — kuģis nogrima. Dzīvību zaudēja aptuveni 1500 cilvēku, padarot šo katastrofu par vienu no smagākajām miera laikā un par vienu no atpazīstamākajiem notikumiem pasaules jūrniecības vēsturē.
Isidors un Ida Strausi kļuvuši par vienu no Titānika simboliskākajiem pāriem. Ida atteicās ieņemt vietu glābšanas laivā bez vīra, paliekot viņam līdzās līdz pēdējam brīdim — šis stāsts vēl šodien tiek uzskatīts par vienu no traģēdijas emocionāli visspēcīgākajiem simboliem.
