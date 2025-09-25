Latvijā būs "Rheinmetall" munīcijas ražotne ar 275 miljonu eiro investīcijām

Ceturtdien Vācijā parakstīts saprašanās memorands par militārās rūpniecības uzņēmuma "Rheinmetall" munīcijas ražotnes izveidi Latvijā, informēja Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) komunikācijas padomniece Anna Ūdre.
Savukārt Ekonomikas ministrijā (EM) norādīja, ka ražotnes būvniecībai paredzēts dibināt kopuzņēmumu. Projektā plānots piesaistīt vairāk nekā 200 miljonu eiro investīcijas, bet desmit gadu laikā ražotnes eksports varētu pārsniegt trīs miljardus eiro.
Ražotnes būvniecību plānots sākt 2026. gada pavasarī, bet produkcijas ražošanu paredzēts sākt gadu vēlāk. Projekta virzība otrdien, 23. septembrī, tika atbalstīta arī valdībā, skatot informatīvo ziņojumu "Par artilērijas ražotnes izveidi Latvijā".
"Rheinmetall" mājaslapā publicētajā paziņojumā presei teikts, ka investīcijas rūpnīcas izveidē būs 275 miljonu eiro apmērā. Kopuzņēmumā "Rheinmetall" piederēs 51%, bet SIA "Valsts aizsardzības korporācija" - 49%.
"Rheinmetall" norāda, ka, izveidojot savu 155 milimetru munīcijas ražotni, Latvija sper nākamo soli aizsardzības spēju stiprināšanā un neatkarīgās aizsardzības nozares paplašināšanā. Saražotā munīcija nodrošinās piegādes Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā arī stiprinās piegādes ķēžu drošību un būs pieejama partnervalstīm.
Tāpat "Rheinmetall" paziņojumā teikts, ka ražošanas līnijā būs iekļauta moderna ražotne, tostarp munīcijas čaulu kalšanas un pildīšanas līnija. Investīcijas ļaus ražotnē saražot desmitiem tūkstošu artilērijas lādiņu un radīt vismaz 150 darbavietu. Reģionālie uzņēmumi un vietējā ekonomika tiks integrēti ražotnes piegāžu ķēdē, norāda "Rheinmetall".
Siliņa memoranda parakstīšanā uzsvēra, ka šis ir vēsturisks brīdis Latvijai, aizsardzības nozarei un sadarbībai starp Latviju un Vāciju. Viņa norādīja, ka memorands apliecina mūsu gatavību veidot ilgtermiņa partnerību ar vienu no ietekmīgākajiem aizsardzības ražotājiem pasaulē.
"Jaunā ražotne būtiski stiprinās munīcijas piegāžu drošumu Baltijas reģionā un Ziemeļeiropā," teica Siliņa un piebilda, ka vienlaikus tā ir arī iespēja Latvijā atvērt jaunu ražotni, kas dod zināšanas par tehnoloģijām un paaugstina mūsu ekonomisko potenciālu.