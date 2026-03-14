TV kanāla 360 un Tet veidotās stratēģiskās realitātes spēles "Limuzīns dāvanā" jaunākais dalībnieku balsojums ne tikai nesa negaidītus pavērsienus, bet arī kļuva par pamatu asai vārdu apmaiņai. Kamēr daļa spēlētāju joprojām paļaujas uz godīgu taktiku, aizvien spilgtāk izgaismojas kāda dalībnieka dominējošā ietekme pār pārējo grupu.
Pirms izšķirošā momenta dalībnieki saņēma norādi – atslēgas glabā personāžs, kuram ir mājdzīvnieks. Šī informācija palīdzēja sašaurināt aizdomās turamo sarakstu. Pienākot vakariņu laikam, spēlētāji pulcējās pilī, lai pieliktu punktu kāda dalībnieka gaitām šovā.
Interesanti, ka tikai Rūdolfs Kristbergs spēja precīzi identificēt īsto atslēgu turētāju – Miku. Viņš savu izvēli skaidroja ar nespēju atšifrēt Mika emocijas. Tikmēr citi dalībnieki izkliedēja balsis: Evita un Kristaps vērsās pret Veroniku, bet Miks, Monta, Sandra, Veronika, Roberts un Rūdolfs Cīrulis vienoti balsoja pret Evitu.
Kad Evitai nācās publiski demonstrēt savas kastes saturu, izrādījās, ka tā ir tukša, kas visiem klātesošajiem bija liels pārsteigums. Saspīlējums starp Evitu un Montu aizsākās jau no rīta, kad nevainīga piezīme par vaļā atstātām durvīm tika interpretēta kā slēpts mājiens. Monta šo informāciju izmantoja kā pierādījumu, ka tieši Evita kontrolē spēli. Uz pārmetumiem par nepamatotu balsojumu Monta atteica, ka šī situācija ir mācība rūpīgāk izvērtēt savus vārdus, piebilstot: "Nu, es domāju, ka varbūt Arvis [pa nakti nāca] ar grupu sadali. Tu jau neizskaidroji!"
Pēc rezultātu paziņošanas Evita neslēpa savu nicinājumu, demonstratīvi pametot galdu. Viņas sapnis par jaunu auto izplēnēja, un emocijas sita augstu vilni: "Es jūtos nodota, šokēta! Tur ir milzīga emociju gamma! Tur ir viss negatīvais, kas man ir sakrājies pa šīm dienām! Bet vairāk tāds šoka stāvoklis un neizpratne, jo, man likās, ka es tomēr cilvēkiem uzticos, bet viņi mani reāli pievīla."
Arī Monta pēc balsojuma neizjuta gandarījumu, jo kļūdaini uzskatīja Evitu par galveno mērķi. Savās pārdomās viņa bija skarba pret sevi: "Es esmu vīlusies sevī! Es esmu apjukusi un, īstenībā, man ir arī kauns. Man ir kauns, jo es biju pārliecināta, ka Evita būs vainīga."
Evita ir pārliecināta, ka lielākā daļa grupas ir nonākusi Montas ietekmē, dēvējot viņu par neformālo līderi jeb "barvedi". Viņas pēdējais vēstījums palicējiem bija pildīts ar sarkasmu: "Lai jums veicas tālāk klausīt Montu! Es esmu nenormāli dusmīga!"
