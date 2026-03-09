Sprādzienā Ljēžā, Beļģijas austrumos, pirmdien nodarīti postījumi sinagogai, ziņoja policija. Sprādziena cēlonis vēl tiek noskaidrots.
Ljēžas policija norādīja, ka nav saņemta informācija par cietušajiem un nodarīti tikai materiālie zaudējumi.
Sprādziens notika ap plkst. 4 (plkst. 5 pēc Latvijas laika) sinagogas priekšā. Eksplozijas rezultātā izsisti logu stikli arī ēkām pretējā ielas pusē.
Notikuma vieta ir norobežota, un vietējās iestādes gaida federālās policijas ierašanos, ziņoja franču valodas sabiedriskā raidorganizācija RTBF.
Sinagogas tīmekļa vietnē pieejamā informācija liecina, ka 1899. gadā celtais dievnams pilda arī Ljēžas ebreju kopienas vēstures muzeja funkcijas.
