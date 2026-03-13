Latvijā 59% iedzīvotāju pēdējo mēnešu laikā visvairāk satraukušies par savu vai ģimenes locekļu veselību, bet 51% — par mājsaimniecības finanšu situāciju kopumā, liecina jaunākais "Swedbank" veiktais "Latvijas iedzīvotāju bažu monitorings".
Tai seko ģeopolitiskā situācija pasaulē, par ko raizējas 40%, kā arī neplānoti izdevumi — 33%. Salīdzinoši retāk iedzīvotāji minējuši tādus riskus kā auto bojājumi vai negadījumi, mājokļa drošība, personīgā drošība un dabas riski.
Bankā arī atzīmē, ka, tuvojoties pavasarim, aktuāli kļūst tādi sezonāli riski kā plūdi vai mājokļa bojājumi pēc ziemas, par ko uztraucas 64%. Lai arī lielākā daļa iedzīvotāju jeb 80% plūdus savā dzīvesvietā vērtē kā salīdzinoši maz ticamus, būtiski vairāk par šādu risku nobažījušies Zemgales un Latgales iedzīvotāji.
Kā vidēju vai augstu plūdu risku savā dzīvesvietā novērtējuši 16% iedzīvotāju. Visvairāk par plūdiem satraucas Zemgales (34%) un Latgales (25%) iedzīvotāji, savukārt vismazāk par tiem raizējas Vidzemē dzīvojošie (6%).
Neraugoties uz to, ka liela daļa sabiedrības ikdienā cenšas izvairīties no riskiem — tā norādījuši 62% respondentu —, gatavība finansiāli sagatavoties dabas stihiju radītiem zaudējumiem joprojām ir salīdzinoši zema.
Pētījumā noskaidrots, ka 61% iedzīvotāju tuvākā gada laikā neplāno uzkrāt vai apdrošināt īpašumu pret dabas stihiju izraisītiem riskiem. To darīt plāno 20% respondentu, bet vēl 19% jau ir izveidojuši uzkrājumus šim mērķim vai īpašumu apdrošinājuši. Pat no tiem iedzīvotājiem, kuri plūdu risku savā dzīvesvietā vērtē kā vidēju vai augstu, vairāk nekā puse tomēr neplāno tuvākajā laikā finansiāli nodrošināties pret iespējamiem dabas stihiju radītiem zaudējumiem.
Iedzīvotāju noskaņojums par tuvākajiem mēnešiem tomēr ir salīdzinoši pozitīvs,
secināts pētījumā. Domājot par 2026. gada pavasari, 46% aptaujāto savu noskaņojumu vērtē kā pozitīvu, 30% to raksturo kā neitrālu, bet 20% — kā negatīvu.
Lielāko stabilitātes sajūtu un pārliecību par rītdienu Latvijas iedzīvotājiem sniedz ģimene un tuvinieki (68%), pastāvīgs darbs un ienākumi (50%), kā arī laba veselība (39%). Tāpat stabilitātes sajūtu cilvēkos rada pārliecība par savām spējām (25%), uzkrājumu un apdrošināšanas esamība (20%), kā arī ticība un pārliecība par nākotni (16%).
"Latvijas iedzīvotāju bažu monitoringa" mērījumu, pēc "Swedbank" pasūtījuma, īsteno pētījumu centrs SKDS. Pētījums veikts 2026. gada februārī, aptaujājot 1005 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem Rīgā, citās Latvijas pilsētās un reģionos. Monitorings turpmāk tiks veikts reizi ceturksnī, lai analizētu sabiedrības noskaņojumu, aktuālās bažas un attieksmi pret dažādiem ikdienas un sezonāliem riskiem.
Aptauja
Cik mēnesī uz rokas vismaz jāsaņem, lai nebūtu nabadzīgs?
