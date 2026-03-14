ASV galvaspilsētā Vašingtonā trešdienas rītā automašīna ietriekusies barjerā pie Baltā nama, izraisot plašu drošības dienestu reakciju un īslaicīgus satiksmes ierobežojumus apkārtnē. Par notikušo sākta izmeklēšana.
Negadījums notika ap pulksten 6.37 no rīta pie Konektikutas avēnijas krustojuma netālu no Baltā nama teritorijas. Kā informēja Vašingtonas policija, autovadītājs ar transportlīdzekli ietriecās drošības barjerā, kas atrodas pie prezidenta rezidences perimetra.
Notikuma vietā nekavējoties ieradās ASV Slepenā dienesta un policijas darbinieki, un vairākas ielas tika īslaicīgi slēgtas, kamēr tika veikti sākotnējie izmeklēšanas pasākumi.
Slepenais dienests paziņoja, ka autovadītājs pēc incidenta aizturēts un tiek nopratināts. "Slepenā dienesta darbinieki pārbauda aizdomīgo transportlīdzekli," medijiem sacīja dienesta pārstāvis Entonijs Guljelmi. Viņš piebilda, ka izmeklēšanas laikā vairākas piekļuves vietas un ielas tika uz laiku slēgtas.
Amatpersonas norādīja, ka negadījumā neviens cilvēks nav cietis. Pašlaik arī nav skaidrs, kas tieši izraisīja sadursmi ar drošības barjeru.
Vašingtonas policija palīdz Slepenajam dienestam veikt sākotnējo izmeklēšanu, lai noskaidrotu incidenta apstākļus. Autovadītāja identitāte pagaidām nav publiskota.
Šis nav pirmais šāda veida incidents pie Baltā nama pēdējā laikā. Arī pērn oktobrī kāds autovadītājs tika aizturēts pēc tam, kad ar automašīnu ietriecās prezidenta rezidences drošības vārtos.
