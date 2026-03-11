Valsts policija Rīgas Ziemeļu pārvalde lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts prombūtnē esošas sievietes meklēšanā. Sieviete izgājusi no adreses Rīgā, Tvaika ielā, un kopš tā brīža viņas atrašanās vieta nav zināma, informē policija.
Policija aicina iedzīvotājus rūpīgi aplūkot izplatīto sievietes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā varētu būt informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu vai pēdējām gaitām.
Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt sievietes meklēšanā, policija aicina nekavējoties zvanīt pa tālruņa numuru 67085981 vai 112.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu