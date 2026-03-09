Rīgas Ziemeļu prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai krimināllietu, kurā kāda Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersona apsūdzēta par seksuālām darbībām ar bērniem, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.
Vīrietis 2022. un 2023. gadā sociālo mediju lietotnēs veica seksuāla rakstura darbības ar personām, kuras nav sasniegušas 14 gadu vecumu. Apsūdzētais sūtīja viņiem seksuāla rakstura ziņas un pornogrāfiska rakstura materiālus.
Vīrietis ilgstošā laika periodā, iegūstot viena zēna uzticību un ietekmi pār viņu, satikās ar zēnu, kad viņš jau bija sasniedzis 14 gadu vecumu, un veica seksuāla rakstura darbības. Apsūdzētais vairākkārt pamudināja zēnu piedalīties pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā.
Tāpat vīrietis savos datu nesējos glabāja vairākus pornogrāfiskus materiālus, kas satur bērnu pornogrāfiju.
Kriminālvajāšanu pret minēto personu 2025. gada oktobrī sāka Iekšējās drošības birojs.
Prokuratūra aicina bērnu vecākus sekot tam, ar ko viņu bērni nodarbojas tiešsaistes vidē, un nekavējoties vērsties Valsts policijā, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības.
Tāpat prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
