Alabamas štatā, ASV, slimnīcā noticis traģisks incidents, kurā 19 gadus vecs vīrietis nošāvis savu sievu neilgi pēc viņas dzemdībām un pēc tam izdarījis pašnāvību, informē policija.
Policija izsaukumu uz slimnīcu Homevudas pilsētā saņēma svētdienas vakarā pēc ziņām par šāvieniem sieviešu veselības centrā. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi konstatēja, ka 24 gadus vecā sieviete un 19 gadus vecais vīrietis miruši no šautām brūcēm. Izmeklētāji notikušo uzskata par slepkavību, kam sekojusi pašnāvība.
Sieviete slimnīcā bija tikko laidusi pasaulē bērnu. Jaundzimušais incidentā nav cietis, un neviens cits pacients vai medicīnas personāla darbinieks nav ievainots.
Saskaņā ar amatpersonu sniegto informāciju, vīrietis vairākas reizes izšāvis uz sievu, bet pēc tam pavērsis ieroci pret sevi. Pašlaik policija turpina izmeklēšanu, tostarp skaidrojot, kā ierocis nonācis slimnīcas telpās.
Radinieki vietējiem medijiem stāstījuši, ka pāris pēdējā laikā piedzīvojis attiecību grūtības. Vīrieša māte norādījusi, ka viņa nespēj noticēt notikušajam un iepriekš neesot uzskatījusi dēlu par vardarbīgu. Zināms arī, ka vīrietis nesen bija pabeidzis Nacionālās gvardes apmācību.
Pēc notikušā aktualizētas arī diskusijas par drošības pasākumiem medicīnas iestādēs. Slimnīcu pārstāvji norāda, ka šāda veida vardarbība ārstniecības iestādēs ir ļoti reta, taču pēc nopietniem incidentiem drošības procedūras parasti tiek izvērtētas atkārtoti.
