Ārsti: atsevišķi “Ozempic” izrakstīšanas pārkāpumi nedrīkst mest ēnu uz diabēta ārstēšanu kopumā

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 11. marts, 00:00
2026. gada 11. marts, 00:00
Foto: AFP/Scanpix

Atsevišķi "Ozempic" medikamentu neatbilstošas izrakstīšanas gadījumi ir jāizvērtē, bet tie nedrīkst kavēt šo medikamentu izmantošanu diabēta ārstēšanā un radīt maldinošu priekšstatu par diabēta ārstēšanas praksi Latvijā kopumā, informēja Latvijas Endokrinologu asociācija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija (LLĢĀA).

Asociāciju pārstāvji paziņojumā atgādina, ka GLP-1 receptoru agonisti, kuru vidū ir arī "Ozempic", ir viena no nozīmīgākajām mūsdienu 2. tipa cukura diabēta terapijas zāļu grupām. Šie medikamenti palīdz ne tikai kontrolēt glikozes līmeni asinīs, bet arī uzlabo vielmaiņu, samazina ķermeņa masu un sniedz papildu sirds un asinsvadu un nieru aizsardzību.

Ja tiek konstatēti atsevišķi medikamenta izrakstīšanas gadījumi, kas neatbilst noteikumiem, tie noteikti ir jāizmeklē un jānovērš, taču tas nedrīkst kļūt par iemeslu ierobežot ārstēšanas iespējas pacientiem ar cukura diabētu, uzsver LLĢĀA prezidents Ainis Dzalbs.

"Ir svarīgi, lai atsevišķi incidenti netiktu attiecināti uz visu veselības aprūpes sistēmu kopumā," norāda Dzalbs.

LLĢĀA uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai pacientiem nepieciešamā terapija būtu pieejama savlaicīgi, arī ģimenes ārstu līmenī, un lai kompensējamo zāļu nosacījumi atbilstu mūsdienu diabēta ārstēšanas vadlīnijām.

"Ņemot vērā pašreizējo situāciju kompensējamo zāļu sarakstā, redzam neatbilstību starp esošo regulējumu un mūsdienu cukura diabēta ārstēšanas vadlīnijām," vērtē Dzalbs.

Dzalbs skaidro, ka pašlaik Latvijā GLP-1 receptoru agonisti pacientiem ir pieejami tikai pēc endokrinologa konsultācijas. Tomēr, salīdzinot ar citām Baltijas un Skandināvijas valstīm, šie medikamenti jau ilgāku laiku tiek sākti un izmantoti arī primārās veselības aprūpes līmenī. Medikamentu izrakstīšanai ir noteikti konkrēti kritēriji un nosacījumi, kas ģimenes ārstiem ir saprotami un ikdienas praksē realizējami.

Dzalbs atzīmē, ka ģimenes ārsti un citi speciālisti ar lielu atbildību izturas pret medikamentu nozīmēšanu, kā arī ievēro kompensējamo zāļu saraksta nosacījumus un ierobežojumus. Tāpēc LLĢĀA aicina veidot kompensējamo zāļu politiku tā, lai tā atbilstu mūsdienu medicīnas vadlīnijām un nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu ārstēšanu pacientiem ar cukura diabētu.

Viņa ieskatā, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu ārstēšanu augsta riska pacientiem ar cukura diabētu, ir būtiski nodrošināt šo medikamentu pieejamību jau primārās veselības aprūpes līmenī.

Savukārt Latvijas Endokrinologu asociācijas valdes priekšsēdētāja Una Gailiša uzsver, ka diskusijās par atsevišķiem gadījumiem nedrīkst pazaudēt galveno mērķi, proti, nodrošināt pacientiem savlaicīgu un mūsdienīgu ārstēšanu.

Gailiša uzsver, ka diabēts ir hroniska slimība, kuras ārstēšanā būtiska ir savlaicīga pieeja efektīvai terapijai.

"Ja ir aizdomas par neatbilstošu medikamentu izrakstīšanu, tas noteikti ir jāizvērtē, taču vienlaikus jāraugās, lai diabēta pacientiem Latvijā ārstēšana būtu pieejama atbilstoši mūsdienu medicīnas iespējām un starptautiskajām vadlīnijām," norāda Gailiša.

Abas ārstu organizācijas uzsver, ka ir svarīgi paplašināt ģimenes ārstu iespējas nozīmēt jaunākās paaudzes medikamentus 2. tipa diabēta ārstēšanai, kā arī pilnveidot GLP-1 receptoru agonistu un insulīna preparātu izrakstīšanas nosacījumus, lai tie atbilstu starptautiskajām klīniskajām vadlīnijām.

Vienlaikus nepieciešams uzlabot endokrinologu pieejamību, mazinot pacientu gaidīšanas rindas uz konsultācijām.

Tāpat ārsti atgādina, ka diabēta aprūpe Latvijā joprojām prasa vēl vairākus būtiskus uzlabojumus. Piemēram, nepieciešams rast risinājumu, lai 1. tipa diabēta pacientiem valsts apmaksātu nepārtrauktās glikozes līmeņa monitorēšanas sensorus un insulīna sūkņus, kas palīdz izvairīties no bīstamām cukura līmeņa svārstībām un samazina komplikāciju risku.

Asociācijas uzsver, ka diabēta pacientu aprūpes uzlabošanai Latvijā nepieciešama ciešāka sadarbība starp ģimenes ārstiem un speciālistiem, savlaicīga pieeja ārstēšanai un skaidra, pacientiem saprotama veselības politika.

Kā vēstīts, atsevišķos gadījumos pacientiem gada laikā atprečoti vairāk nekā 100, bet vienā gadījumā pat vairāk nekā 200 medikamentu "Ozempic" un "Rybelsus" iepakojumi, tādēļ sāktas pārbaudes un plānots ieviest papildu kontroles mehānismus, pagājušajā nedēļā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāvji.

NVD dati liecina, ka 2024. gadā pacientu skaits, kuriem gada laikā atprečoti vairāk nekā 20 medikamenta "Ozempic" iepakojumi, bija 180, bet 2025. gadā - 203. Pieaudzis arī unikālo ārstu skaits, kas šos medikamentus izrakstījuši, tostarp ģimenes ārstu skaits.

Atprečoto iepakojumu kopskaits pieaudzis no 4283 iepakojumiem 2024. gadā līdz 5692 iepakojumiem 2025. gadā, savukārt valsts kompensētā summa palielinājusies no 352 894 eiro līdz 433 019 eiro.

Vidējais iepakojumu skaits uz pacientu pieaudzis no 19,2 līdz 28,6, bet atsevišķos gadījumos tas sasniedzis 99 iepakojumus 2024. gadā un pat 210 iepakojumus 2025. gadā vienam pacientam.

NVD informējis, ka īpaši izceļamas divas ģimenes ārstu prakses ar lielākajām valsts izmaksām un lielāko iepakojumu skaitu uz vienu pacientu. Vienā gadījumā pacientam izrakstītas 98 receptes un atprečoti 309 iepakojumi, bet citā gadījumā kopējais iepakojumu skaits pārsniedzis 200.

Par šiem gadījumiem sāktas pārbaudes, un NVD plāno ieviest loģiskās pārbaudes informācijas sistēmās, lai nepieļautu nepamatotu medikamentu daudzumu izrakstīšanu.

Daļā gadījumu paralēli ģimenes ārstam receptes izrakstījis arī endokrinologs, piemēram, atsevišķiem pacientiem sešas receptes izrakstījis endokrinologs un trīs - ģimenes ārsts, savukārt citos gadījumos visas receptes bijušas ģimenes ārsta izrakstītas.

 

