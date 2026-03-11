Ārsti: atsevišķi “Ozempic” izrakstīšanas pārkāpumi nedrīkst mest ēnu uz diabēta ārstēšanu kopumā

Atsevišķi "Ozempic" medikamentu neatbilstošas izrakstīšanas gadījumi ir jāizvērtē, bet tie nedrīkst kavēt šo medikamentu izmantošanu diabēta ārstēšanā un radīt maldinošu priekšstatu par diabēta ārstēšanas praksi Latvijā kopumā, informēja Latvijas Endokrinologu asociācija un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija (LLĢĀA).
Asociāciju pārstāvji paziņojumā atgādina, ka GLP-1 receptoru agonisti, kuru vidū ir arī "Ozempic", ir viena no nozīmīgākajām mūsdienu 2. tipa cukura diabēta terapijas zāļu grupām. Šie medikamenti palīdz ne tikai kontrolēt glikozes līmeni asinīs, bet arī uzlabo vielmaiņu, samazina ķermeņa masu un sniedz papildu sirds un asinsvadu un nieru aizsardzību.
Ja tiek konstatēti atsevišķi medikamenta izrakstīšanas gadījumi, kas neatbilst noteikumiem, tie noteikti ir jāizmeklē un jānovērš, taču tas nedrīkst kļūt par iemeslu ierobežot ārstēšanas iespējas pacientiem ar cukura diabētu, uzsver LLĢĀA prezidents Ainis Dzalbs.
"Ir svarīgi, lai atsevišķi incidenti netiktu attiecināti uz visu veselības aprūpes sistēmu kopumā," norāda Dzalbs.
LLĢĀA uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai pacientiem nepieciešamā terapija būtu pieejama savlaicīgi, arī ģimenes ārstu līmenī, un lai kompensējamo zāļu nosacījumi atbilstu mūsdienu diabēta ārstēšanas vadlīnijām.
"Ņemot vērā pašreizējo situāciju kompensējamo zāļu sarakstā, redzam neatbilstību starp esošo regulējumu un mūsdienu cukura diabēta ārstēšanas vadlīnijām," vērtē Dzalbs.
Dzalbs skaidro, ka pašlaik Latvijā GLP-1 receptoru agonisti pacientiem ir pieejami tikai pēc endokrinologa konsultācijas. Tomēr, salīdzinot ar citām Baltijas un Skandināvijas valstīm, šie medikamenti jau ilgāku laiku tiek sākti un izmantoti arī primārās veselības aprūpes līmenī. Medikamentu izrakstīšanai ir noteikti konkrēti kritēriji un nosacījumi, kas ģimenes ārstiem ir saprotami un ikdienas praksē realizējami.
Dzalbs atzīmē, ka ģimenes ārsti un citi speciālisti ar lielu atbildību izturas pret medikamentu nozīmēšanu, kā arī ievēro kompensējamo zāļu saraksta nosacījumus un ierobežojumus. Tāpēc LLĢĀA aicina veidot kompensējamo zāļu politiku tā, lai tā atbilstu mūsdienu medicīnas vadlīnijām un nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu ārstēšanu pacientiem ar cukura diabētu.
Viņa ieskatā, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu ārstēšanu augsta riska pacientiem ar cukura diabētu, ir būtiski nodrošināt šo medikamentu pieejamību jau primārās veselības aprūpes līmenī.