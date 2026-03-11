Dziedātāja Lily jeb Linda Kalniņa pamazām atgriežas Latvijas mūzikā un atklāj, ka jau domā par iespējamām sadarbībām ar citiem pašmāju māksliniekiem, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Mūziķe norāda, ka pašlaik ir sākusi sarunas par kopīgiem projektiem ar vairākiem izpildītājiem, tomēr konkrētus vārdus pagaidām nevēlas atklāt. Viņa cer, ka iecerētās sadarbības izdosies īstenot, un piebilst, ka pagaidām vēlas tās paturēt kā patīkamu pārsteigumu klausītājiem.
Lily savulaik spoži uzmirdzēja duetā ar Donu, kopā izpildot romantisko dziesmu "Just for You". Abi mākslinieki pirms vairākiem gadiem bija arī precējušies, taču vēlāk viņu ceļi šķīrās.
Vaicāta par iespēju kādreiz atkal kāpt uz skatuves kopā ar bijušo vīru, dziedātāja norāda, ka šādu iespēju neizslēdz. Viņasprāt, daudzi klausītāji joprojām labi atceras abu kopīgo dziesmu, kas savulaik guva lielu popularitāti.
"Ja viņš piekristu kopā kaut ko izpildīt, arī es teiktu jā," saka Lily, pieļaujot, ka nākotnē varētu rasties jauna muzikāla sadarbība ar Donu.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu