Pēc ilgstošas dzīves svešumā Latvijā atkal redzams mūziķis Mārcis Judzis. Šovā "Slavenības. Bez filtra" viņš analizē savas dzīves tumšākos brīžus. Mākslinieks neslēpj emocijas par periodu, kad pēc ģimenes izjukšanas un tai sekojošā skandāla sabiedrības acīs viņam šķita, ka ceļš atpakaļ uz mājām ir slēgts uz visiem laikiem.
Intervijā ar Andri Buli Judzis gremdējas atmiņās par laiku, kad personīgā krīze un publiskais spiediens lika justies nevajadzīgam paša dzimtenē. Šo emocionālo lūzumu, ko viņš tagad uzlūko kā iespēju jaunai tapšanai, mūziķis raksturo šādi: "Tas ir tāds baigi jaudīgs moments! Īstenībā, zini...tā ir tāda pārdzimšana!"
Emigrācija kļuva par neizbēgamu soli un krasu pagriezienu viņa biogrāfijā. Lai gan sākotnēji mākslinieks savu nākotni saistīja tikai ar Latviju, skaļais šķiršanās process no sievas Rūtas un tam sekojošais reputācijas trieciens neatstāja izvēles iespējas. Par šo punktu, kad nācās pieņemt smago lēmumu, viņš saka: "Pēc tā visa gadījuma man viss vienkārši beidzās! Pilnīgi viss beidzās! Nu, tā, ka tev noraujās viss. Es tad sapratu, ka reāli nav izredzes [šeit palikt]."
Svešumā pavadītais laiks Andalūzijā nebija viegls – tas pagāja cīņā ar depresīvām domām un aizvainojumu pret apkārtējo nosodījumu. Atstāts bez iztikas avotiem un iedzīts stūrī, viņš patvērumu meklēja Spānijā, atzīstot toreizējās izjūtas: "Protams, es atzīšos, biju ļoti apvainojies uz šo zemi un visiem tautiešiem!"
Tomēr, veidojot savu ikdienu no nulles, Judzis ir spējis atrast ceļu atpakaļ pie mūzikas. Pēc divu gadu pauzes bijušais "Dzelzs vilks" dalībnieks janvāra izskaņā atkal kāpa uz lielās skatuves, pievienojoties Ivo Fomina sastāvam "Muzikālās bankas" apbalvošanas ceremonijā Daugavpilī. Šobrīd, atskatoties uz pārdzīvoto, viņa skatījums ir piepildīts ar pateicību: "Mazliet vairāk kā pēc diviem gadiem, es varu teikt tā – paldies par to visu situāciju! Tad, kad tev liekās, ka ir vissmagākā situācija, tu jau nezini, kas būs tie nākamie notikumi – varam tikai zīlēt!"
