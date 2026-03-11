Nesen prezidenta Donalda Trampa brīvdienu un atpūtas rezidencē Mar-a-Lago saulainās Floridas Palmbīčā privātā sanāksmē pulcējās kriptonaudas raktuvju un bitkoinu īpašnieki, Trampi juniori, Amerikas galvenā diplomāta Vitkofa dēli, apsviedīgākie biznesā, estrādes slavenības, kinematogrāfa izcilības un pārējais sabiedrības krējums. 

Uz kriptovalūtas šķipelētāju un viņu kompānijas sapulci kā Latvijas politikas uzlecošais spīdeklis bija uzaicināts mūsu ekonomikas ministrs, Zaļo zemnieku savienības līderis Viktors Valainis. Paralēli saimnieciska rakstura pārrunām ar pasaules varenajiem golfklubā rīkotajās vakariņās Valaiņa blakussēdētājs bija FIFA (Internacionālā futbola federācija) prezidents Džanni Infantīno, ar kuru jau pēc otrās kjanti glāzes sākās rosīga domu apmaiņa, līdz vakara noslēgumā pie limončello pudeles abi dzīru biedri sita saujā – 2038. gada pasaules futbola čempionātam jānotiek Baltijas reģionā! Tā piepildītos daudzo latviešu futenes mīlētāju sapnis, ka vienpadsmit vilki kaut reizi piedalās pasaules kausa izcīņā, būtu liela dāvana valsts simtdivdesmitgadē un milzīgs ieguvums Latvijai, pasaules sporta karaļa uzticamai pavalstniecei.

