Sestdien Latvijā saglabāsies saulains un vējains laiks, gaidāmi kārtējie siltuma rekordi, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu būs maz, nokrišņi nav gaidāmi, visā valstī spīdēs saule.
Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un minimālā gaisa temperatūra būs no nulle grādiem vietām valsts austrumu daļā līdz +6 grādiem Kurzemē.
Dienā vēja ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 11-16 metrus sekundē un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +12..+17 grādiem.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem pašreizējais 14. marta siltuma rekords Latvijā ir +13,6 grādi 1972. gadā Rīgā.
Galvaspilsētā saulainajā sestdienā gaidāmas dienvidu, dienvidaustrumu vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts izskaņā noslīdēs līdz +5 grādiem, pēcpusdienā termometra stabiņš ēnā sasniegs +15 grādus.
