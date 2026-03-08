Kongo Demokrātiskajā Republikā vairāk nekā 200 cilvēku gājuši bojā pēc zemes nogruvuma koltāna raktuvēs valsts austrumos, paziņojušas varasiestādes. Traģēdija notika otrdien Rubajas raktuvju teritorijā Ziemeļkivu provincē — reģionā, kas bagāts ar minerālresursiem un jau gadiem ir bruņotu konfliktu skarts.
Kongo Demokrātiskās Republikas Raktuvju ministrija norādīja, ka nogruvumu izraisījušas spēcīgas lietusgāzes. Sākotnējā informācija liecina, ka bojāgājušo vidū ir arī aptuveni 70 bērni. Daudzi ievainotie nogādāti ārstniecības iestādēs Gomas pilsētā. Glābšanas darbus apgrūtinājuši bīstamie apstākļi raktuvju teritorijā.
Taču nemiernieku grupējums "M23", kas kopš 2024. gada kontrolē Rubajas raktuves, apstrīdējis valdības sniegto informāciju. Grupējuma pārstāvji apgalvo, ka nogruvuma nav bijis un ka incidentu izraisījuši sprādzieni, turklāt bojāgājušo skaits esot ievērojami mazāks.
Rubajas raktuves ir viens no nozīmīgākajiem koltāna ieguves centriem pasaulē. Šī rūda satur metālu tantalu, kas tiek plaši izmantots elektronikas ražošanā, tostarp mobilo telefonu, datoru un citu tehnoloģiju ierīču komponentēs. Tiek lēsts, ka aptuveni 15% pasaules koltāna piegāžu nāk tieši no šī raktuvju rajona.
Kongo Demokrātiskās Republikas austrumi jau vairākus gadu desmitus piedzīvo bruņotus konfliktus starp valdības spēkiem un dažādiem bruņotiem grupējumiem. Cīņas par kontroli pār minerālresursiem bagātajām teritorijām ir veicinājušas vienu no smagākajām humanitārajām krīzēm pasaulē, kur miljoniem cilvēku bijuši spiesti pamest savas mājas.
