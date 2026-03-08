Karalkinu ģimenes ikdienu šovā "Ģimene burkā" pamatīgi satricinājis lopiņu pieaugums kūtī – pasaulē nākuši vairāki kazlēni. Jaundzimušo ierašanās radījusi tādu jezgu, ka Vendija pirmo reizi pārkāpusi savu tradīciju un laicīgi nesazvanījās ar vīramāti, ar kuru parasti apspriež vīriešu skološanas nianses.
Šis dzemdību process izvērtās par īstu pārbaudījumu, jo noritēja neierasti smagi. Satraukums bija tik liels, ka jau tika apsvērta veterinārārsta izsaukšana, taču pēdējā brīdī situācija atrisinājās. Kamēr Vendija aprūpēja jauno māti, Pāvels nepārtraukti kursēja starp māju un kūti, ko pats komentēja šādi: "Es tikai visu laiku skrienu turpu, šurpu, atpakaļ."
Notiekošajam attālināti sekoja arī Pāvela māte, kurai ir piekļuve saimniecības novērošanas sistēmai. Redzot dēla haotisko pārvietošanos pagalmā, viņa pamatīgi satraukusies. Vendija situāciju skaidroja: "Uz [videonovērošanas] kameras aplikāciju atnāk viņai paziņojums, ka notiek kustība – viņa paskatās kamerā un redz, ka Pāvels skraida turp un atpakaļ. Viņai [uzreiz] tramīgi – kas notiek?"
Papildu stresu vīramātei radīja fakts, ka kavējās ikvakara atskaite par dienas gaitām. Vendija ar smaidu atzīst, ka abas dāmas ir ciešā kontaktā un regulāri analizē ģimenes vīriešu uzvedību: "Es katru vakaru sazvanos ar Pāvela mammu un mums ir vakara pļāpiņas – mēs apspriežam vīrus un viņu audzināšanu, un pareizo pieeju vīru audzināšanai."
Šoreiz prioritāte bija jaundzimušo dzīvnieku drošība un veselība, tādēļ ierastās sarunas par "vīriešu skološanu" nācās uz brīdi atlikt, līdz visi kazlēni bija veiksmīgi nākuši pasaulē.
VIDEO:
