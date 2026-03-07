Filma "Sinners" kļuvusi par galveno uzvarētāju šā gada Aktieru balvu ceremonijā, būtiski saasinot intrigu pirms gaidāmās "Oskaru" ceremonijas. Vampīru trillera galvenās lomas atveidotājs Maikls B. Džordans negaidīti ieguva labākā aktiera balvu, pārspējot līdzšinējo favorītu Timotē Šalamē, savukārt pati filma saņēma arī galveno vakara apbalvojumu — balvu par labāko aktieru ansambli.
Aktieru balvu ceremonija tradicionāli tiek uzskatīta par vienu no precīzākajiem "Oskaru" priekšvēstnešiem, jo balsojumā piedalās aktieri — lielākā Kinoakadēmijas daļa. Līdz šim balvu sezonā dominēja Pola Tomasa Andersona filma "One Battle After Another", taču "Sinners" uzvara atjaunojusi intrigu cīņā par labākās filmas titulu.
Tikmēr aktrise Džesija Baklija turpina pārliecinošu uzvaru sēriju — viņa atzīta par labāko aktrisi par lomu filmā "Hamnet", nostiprinot favorītes statusu arī pirms “Oskariem”.
Otrā plāna kategorijās triumfēja Šons Penns un Eimija Madigana, bet īpašu emocionālu brīdi radīja pēcnāves balva Katrīnai O’Hārai par darbu seriālā "The Studio".
Ceremonijā tika godināts arī Harisons Fords, saņemot mūža ieguldījuma balvu. "Oskari" notiks 15. martā, un pēc šī vakara rezultātiem vairākās kategorijās iznākums kļuvis grūti prognozējams.
