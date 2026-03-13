ASV nav nepieciešama Ukrainas palīdzība, lai Irānas kara kontekstā pastiprinātu aizsardzību pret droniem, piektdien intervijā telekanālam "Fox News" sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Nē, mums aizsardzībā pret droniem [Ukrainas] palīdzība nav vajadzīga," sacīja Tramps.
"Mēs par droniem zinām vairāk nekā jebkurš cits. Patiesībā mums ir labākie droni pasaulē," sacīja Tramps.
Kijiva ir piedāvājusi ASV un Tuvo Austrumu valstīm dalīties ar savu kauju pieredzi un tehnoloģijām, lai cīnītos pret Irānas trieciendroniem.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien paziņoja, ka Kijivas palīdzību jau lūgušas vairāk nekā desmit valstis.
Iepriekš viņš teica, ka Ukrainas speciālisti ir nosūtīti uz Saūda Arābiju, Kataru un Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
Pirms nedēļas Zelenskis pavēstīja, ka ASV patlaban notiekošā Irānas kara laikā lūgušas Ukrainai palīdzību aizsardzībā pret droniem "Shahed".
"Mēs saņēmām lūgumu no Savienotajām Valstīm par konkrētu atbalstu aizsardzībai pret šahediem Tuvo Austrumu reģionā," 5. martā platformā "X" pauda Zelenskis.
"Es devu norādījumus sniegt nepieciešamos līdzekļus un nodrošināt Ukrainas speciālistu klātbūtni, kas var garantēt nepieciešamo drošību," piebilda prezidents.
"Ukraina palīdz partneriem, kas palīdz nodrošināt mūsu drošību un aizsargāt mūsu cilvēku dzīvības," norādīja Zelenskis.
ASV armijas lidmašīnas avārijā Irākā gājuši bojā seši karavīri
Irākas rietumos, avarējot ASV armijas degvielas uzpildes lidmašīnai KC-135, piektdien gājuši bojā seši apkalpes locekļi, piektdien paziņoja ASV armija.
Incidentā bija iesaistīta otra lidmašīna, kas veiksmīgi nolaidās.
ASV karavīru skaits, kas gājuši bojā operācijās pret Irānu, līdz ar ceturtdienas incidentu pieaudzis līdz vismaz 13.
"Ir apstiprināts, ka visi seši apkalpes locekļi, kas atradās ASV degvielas uzpildes lidmašīnā KC-135, kura nogāzās Irākas rietumos, ir miruši," platformā "X" pavēstīja ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), kas ir atbildīga par ASV spēkiem Tuvajos Austrumos.
Notiek katastrofas izmeklēšana, norādīja pavēlniecība, piebilstot, ka "lidmašīnas zaudējums nav saistīts ar naidīgu uguni, nedz ar draudzīgu uguni".
Irānas armija pirms tam paziņojumā apgalvoja, ka Irākā sabiedrotais grupējums ar raķeti notriecis lidmašīnu, nogalinot visu tās apkalpi.
Islāma pretošanās kustība Irākā, kas ir Irānas atbalstīto Irākas grupējumu alianse, apgalvoja, ka ir notriekusi KC-135.
KC-135 ir vismaz ceturtā ASV militārā lidmašīna, kas reģionā zaudēta Irānas kara laikā.
Kara sākumā Kuveitas karavīri kļūdas pēc notrieca trīs amerikāņu iznīcinātājus F-15E. Visi seši apkalpes locekļi paspēja katapultēties.
