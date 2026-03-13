Valsts policija skaidro gadījumu, kurā kāds cilvēks Dārzciemā, Rīgā ar pneimatisko ieroci nošāvis kaiju, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".
Valsts policijas darbinieki pirms dažām dienām ieradās Zeltiņu ielā pēc informācijas par nošautu putnu. Nav zināms, vai par notikušo ziņoja kāds vietējais iedzīvotājs vai arī putns tika atrasts ar šautu brūci. Likumsargi notikuma vietā strādāja vairākas stundas.
Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta otrās daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, ja tas gājis bojā. Policijas pārstāve Gita Gžibovska norādīja, ka putnam konstatēta šauta brūce, kas, iespējams, nodarīta ar pneimatisko ieroci, taču precīzāka informācija būs zināma pēc ekspertīzes.
Policija patlaban skaidro iespējamo vainīgo personu.
Aptaujātie apkārtnes iedzīvotāji raidījumam "Degpunktā" stāstīja, ka kaijas šajā rajonā ir bieži sastopamas un mēdz būt skaļas, taču ne visi tās uzskata par traucēkli.
Savukārt Latvijas Nacionālā dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko skaidroja, ka sudrabkaijas pilsētvidē ir izplatītas un to populācija ir stabila. Rīgā tās bieži ligzdo uz ēku jumtiem, kur nav dabisko plēsēju. Pēc ornitologa teiktā, pavasarī kaijas kļūst skaļākas, jo aizņem un aizstāv savas teritorijas.
Plašāk skatieties 12. marta "Degpunktā" sižetā.
