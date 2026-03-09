Valsts policija meklē vīrieti, kurš šā gada 13. februārī Rīgā, Aleksandra Čaka ielā, bojāja Ukrainas valsts karogu.
Videoklipā redzams, ka vīrietis mērķtiecīgi palecas, lai aizķertu Ukrainas karogu. To satvēris, viņš to norāva ar mastu un aizvilka prom pa ielu.
Likumsargi aicina aplūkot publicēto video un atsaukties ikvienu, kurš atpazīst tajā redzamo personu vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu. Informāciju policijai iespējams nodot, zvanot pa tālruņa numuru 20269280 vai 112.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
