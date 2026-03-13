Ceturtdien augstākā gaisa temperatūra valstī bija +13,9 grādi Gulbenē un Madonā, kas ir jauns 12. marta nacionālais siltuma rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.
Kurzemē bija vēsāks – ceturtdien pēcpusdienā +4 grādi Liepājas un Ventspils ostā. Pēdējās divās nedēļās siltuma rekordi pārspēti deviņās dienās. Ceturtdien rītā vietām valsts centrālajā un austrumu daļā bija pērkona negaiss – pirmais šajā gadā. Visvairāk zibeņoja Vidzemes augstienes dienvidos – Madonas pusē.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra meteorologs Andris Vīksna, šonedēļ intervijā TV3 jautāts par laika prognozi Latvijai ilgākam termiņam, teica, ka pavasaris, domājams, ir atnācis uz palikšanu, jo tuvākajās nedēļās nav paredzama būtiska gaisa temperatūras samazināšanās. Tomēr jāatceras, ka Latvijā vienmēr pavasaris ir bijis "ar zobiņiem" un salnas var sagaidīt vēl arī aprīlī un maijā.
Vīksna arī teica, ka šobrīd, salīdzinot ar prognozēm pirms divām trim nedēļām, plūdu riski daudzviet ir ievērojami samazinājušies. Kurzemē palu maksimums jau ir aiz muguras, šīs nedēļas beigās gaidāma ledus iešana Lielupes baseinā, nākamnedēļ dienaskārtībā ir Gaujas baseins, kur plūdu apdraudējums kritiskākajās vietās pie Carnikavas arī ir samazinājies. Ledus iešana noslēgsies ar Daugavas baseinu, kur jau nākamajā nedēļā ir gaidāma kustība, bet kulminācija varētu sekot marta otrajā pusē, prognozēja Vīksna. Ņemot vērā atlikušo sniega daudzumu un ledus biezumu, plūdu risks Daugavas baseina apkārtnes teritorijām no Daugavpils līdz Pļaviņām vēl esot diezgan augsts. Tur lokāli ir gaidāmi ledus sastrēgumi, kas vietām var izraisīt lielāku apdraudējumu, teica meteorologs. Viņš skaidroja, ka šogad ledus iešanas procesi Latvijas upēs ir palēnināti, jo ledus ir ļoti biezs un upēs nav pietiekami daudz ūdens, lai to izkustinātu, līdz ar to ledus stāv uz vietas un pamazām sairst, kas ir ļoti pozitīvi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē, ka šogad reģistrēts 21 kūlas ugunsgrēks. Pirmais kūlas ugunsgrēks šogad fiksēts 6. martā Talsu novada Rojas pagastā, trešdien fiksēti deviņi kūlas ugunsgrēki. Aizvadītajā gadā pavisam kopā dzēsti 956 kūlas ugunsgrēki. Kā informē VUGD, pērnās zāles dedzināšanas rezultātā pērn izdega 689 hektāri teritorijas, cieta viens cilvēks un nodega 17 ēkas vai būves. Ugunsgrēkos dega vēl 30 ēkas vai būves. VUGD priekšnieks ģenerālis Mārtiņš Baltmanis norāda, ka aizvadītā gada un šī gada notikumi apliecina, ka kūlas ugunsgrēku skaitu visvairāk ietekmē laikapstākļi, nevis cilvēku uzvedības maiņa. Viņš norāda uz tradicionālo paradoksu – dažviet cilvēki gatavojas plūdiem, bet citur sāk dedzināt pērnā gada sauso zāli. VUGD atgādina, ka par kūlas dedzināšanu fiziskai personai piemēro sodu no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskai personai – no 1400 līdz 4300 eiro.
