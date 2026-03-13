Jaunā pirmsskolas iestāde Ādažu novadā, Ūbeļu ielā 18, varēs uzņemt 288 bērnus, tajā skaitā 4 mazo bērnu grupiņas vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.
Jaunās pirmsskolas būvniecības izmaksas ir 13 883 094 eiro, kur pašvaldības finansējums ir 8 883 094 eiro, bet Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 5 000 000 eiro.
Būvdarbus veic SIA "KVADRUM", būvuzraudzību — SIA "Būvrem".
Iepriekš jaunas izglītības iestādes Ādažu novadā tika atklātas pirms vairākiem gadiem — 2022. gada septembrī, kad tika atklāta atjaunotā Carnikavas pamatskola (tagad jau vidusskola), kā arī 2019. gada septembrī, kad tika atklāta jaunuzceltā Ādažu sākumskola.
Šobrīd pabeigta ēkas galveno konstrukciju betonēšana, notiek jumta, logu un durvju konstrukciju montāža, uzsākta arī fasādes konstrukciju izbūve.
Veikto darbu rezultātā ēkas būvniecība pietuvojusies nozīmīgam starpposmam — Spāru svētkiem. Tie notiks 20. martā pulksten 12.00.
Vienlaikus objektā turpinās vairāki citi būtiski darbi — grīdu betonēšana, inženierkomunikāciju izbūve, pabeigta divu nojumju pamatu betonēšana un uzsākta elektroinstalācijas izbūve zem fasādes konstrukcijām.
Izglītības iestādes celtniecības ietvaros labiekārtos arī ēkai pieguļošo teritoriju, veidojot to atbilstoši labas pilsētplānošanas ieteikumiem. Zaļā zona ar lielajiem ozoliem gar Ūbeļu ielu būs brīvi pieejama, tāpat kā topošās ēkas priekšdārza zona ar auto stāvvietām, gājēju ceļiem un labiekārtojumu.
