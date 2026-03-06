Piektdien Latvijā, izklīstot miglai, gaidāms pārsvarā saulains un silts laiks, prognozē sinoptiķi.
Diena paies bez nokrišņiem. Vējš caurmērā būs lēns, tas pūtīs no dienvidiem un rietumiem.
Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā pakāpsies līdz +6..+11 grādiem, nedaudz vēsāks laiks būs vietām dienvidaustrumu novados, kur saglabājas daudz sniega, kā arī vietām pie ledainās jūras.
Rīgā, sildot saulei, gaisa temperatūra pēcpusdienā svārstīsies ap +10 grādiem. Pūtīs neliels dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1023-1026 hektopaskāli jūras līmenī.
Pirms gada 6. martā, pūšot brāzmainam rietumu vējam, Latvijas lielākajā daļā gaiss sasila līdz +11..+15 grādiem. Daugavpilī, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +15,5 grādiem, par 1,7 grādiem tika labots šā datuma nacionālais siltuma rekords.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu