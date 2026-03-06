Latvijā valdošajā īstenībā visai bieži ir tā, ka valsts izvirzītie oficiālie mērķi un tas, par ko valsts patiesībā apbalvo dažādas amatpersonas, ir pilnīgā pretrunā viens ar otru.
Ņemsim, piemēram, energoefektivitāti. Kā 2020. gadā apstiprinātais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, tā arī tā atjauninātā versija 2024. gadā par vienu no valsts prioritātēm izvirza energoefektivitāti. Tas arī nav nekāds brīnums, jo Latvija importē visu veidu energoresursus, un siltuma ražošanā tiek iztērēta vairāk nekā puse no visā Latvijā patērētās visu veidu enerģijas. Mājsaimniecību sektorā pat 80% no visas enerģijas tiek izmantota siltuma ražošanai, tādēļ energoefektivitāte tiešām ir svarīga. Siltuma ražošanu un tā apgādi galvaspilsētā organizē pašvaldības uzņēmums "Rīgas siltums", bet citās pilsētās – līdzīga nosaukuma uzņēmumi, kur mainās tikai pilsētas nosaukums. Bet kā jūs domājat – vai šajos uzņēmumos prēmijas padomei, valdei un darbiniekiem maksā tad, ja siltumenerģijas patēriņš samazinās un energoefektivitāte palielinās, vai arī tad, ja siltuma patēriņš un attiecīgi uzņēmuma apgrozījums un peļņa aug? Domāju, ka visi zina atbildi – prēmijas var saņemt tad, ja pārdošanas rādītāji, proti, apgrozījums, aug un aug arī peļņa. Tādēļ jautājums par to, vai galvaspilsētas un visu pārējo pilsētu siltumapgādes uzņēmumiem reāli interesē lielākas energoefektivitātes panākšana, ir visai retorisks.
Līdzīgus jautājumus var uzdot arī par citiem uzņēmumiem. Var pajautāt, vai "Rīgas ūdenim" ir reāla interese par efektīvāku ūdens izmantošanu? Vai "Rīgas namu pārvaldnieku" reāli interesē namu siltināšana un atjaunošana galvaspilsētā, ja tas nekādi pozitīvi neietekmē viņu ieņēmumus un peļņu? Vai "Latvenergo" interesē elektrības taupīšana? Kur tik paskaties – situācija, kurā āzis iecelts par dārznieku un vārdi ir pretrunā ar darbiem, – ir plaši izplatīta.
Un tad mums ir "Latvijas loto".
Vārdos dažādi eksperti un amatpersonas izrāda rūpes un runā, ka azartspēļu atkarība ir slikta un tā jāsamazina, bet darbos valstij pilnībā piederošais "Latvijas loto" jau divus gadus pēc kārtas lepojas ar vēsturiskajiem apgrozījuma un peļņas rekordiem.
Uzņēmums pārdod loterijas biļetes par milzu summām –