Turpinoties ASV un Izraēlas gaisa triecieniem Irānai, tā atbildēt ir izvēlējusies ar asimetriskām metodēm, tostarp apšaudot vairākas Tuvo Austrumu valstis, kā arī kravas kuģus, kuri mēģinājuši izkļūt no Persijas līča cauri Hormuza jūras šaurumam.
Tā rezultātā kuģu satiksme Hormuzā, pa kuru pirms kara tika veikti aptuveni 20% pasaules jēlnaftas un sašķidrinātās dabasgāzes pārvadājumu, ir gandrīz pilnībā apstājusies. Tas savukārt izraisījis ievērojamu naftas un gāzes cenu kāpumu. Irāna acīmredzot cer, ka tieši šādā veidā tai izdosies pārliecināt ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju par nepieciešamību karu pārtraukt.
Ietekmes svira
Savā pirmajā paziņojumā kopš stāšanās Irānas augstākā vadoņa amatā Modžtaba Hāmenejī ceturtdien paziņoja, ka Irāna turēs Hormuzu slēgtu, tā nodrošinot sev ietekmes sviru. Jaunais līderis arī solīja, ka Irāna turpinās uzbrukumus tām reģiona valstīm, kurās atrodas ASV karabāzes. "Hormuza šauruma bloķēšanas svira noteikti ir jāizmanto," paziņojumā aicināja Hāmenejī. Viņš arī izteica pateicību sabiedrotajiem grupējumiem, tostarp Libānas "Hezbollah" un Jemenas hutiešiem, kas reģionā iesaistījušies karā Irānas pusē. Hāmenejī paziņojums tika nolasīts Irānas valsts televīzijā, bet pats augstākais līderis sabiedrībā nav redzēts kopš kara sākuma 28. februārī. Izraēlas izlūkdienesti noskaidrojuši, ka viņš ticis ievainots tajā pašā gaisa triecienā, kurā tika nogalināts viņa tēvs, iepriekšējais augstākais vadonis Alī Hāmenejī.
Apskatnieki norāda, ka tieši naftas tirgus satricināšana ir Irānas spēcīgākais ierocis un ASV vājākā vieta. Turklāt Irānai pat nav bijusi vajadzība mīnēt Hormuzu, kas šaurākajā vietā ir 39 kilometrus plats. Uzbrukumi vairākiem kuģiem, kuri mēģināja cauri Hormuzam atstāt Persijas līci, likuši kompānijām apturēt pārvadājumus, kas izraisījis strauju naftas cenu kāpumu. Irāna uzbrukusi arī tām reģiona valstīm, kurās atrodas ASV karabāzes, kā arī Izraēlai. Uz izraisīto sajukumu enerģijas tirgos norādījušas arī Irānas amatpersonas.
"Neviens naftas litrs neatstās Persijas līci," paziņojusi ietekmīgā Revolūcijas gvarde.
"Šobrīd mēs esam spēcīgākā pozīcijā," Irānas valsts televīzijā paziņoja Irānas Ārlietu ministrijas pārstāvis Kazems Gharibadadi. "Vienkārši paskatieties uz stāvokli globālajā ekonomikā un enerģijas tirgos," piebilda amatpersona, solot, ka tieši Irāna "noteiks kara beigas".
Irānas teokrātiskajam režīmam uzvara nozīmētu palikšanu pie varas, neskatoties uz ciestajiem zaudējumiem, kamēr Trampa paziņojumi par kara mērķiem ir bijuši pretrunu pilni, norāda aģentūra "Associated Pres". Tramps brīžiem ir runājis par režīma maiņas nepieciešamību, bet citkārt ir paudis, ka svarīgi, lai Irāna vairs neradītu draudus ASV, Izraēlai un plašākam Tuvo Austrumu reģionam. Tas viņam varētu atvieglot iespēju pasludināt uzvaru un pārtraukt karu. "Mēs jau daudzējādā ziņā esam uzvarējuši, bet mēs neesam uzvarējuši pietiekami," pirmdien paziņoja Tramps.
Pavadīt nav gatavi
Telekanāls CNN, atsaucoties uz ASV izlūkdienestu pārstāvju teikto, vēsta, ka pēdējās dienās Irāna Hormuzā ir sākusi izlikt jūras mīnas. Līdz šim lielā skaitā tas tomēr nav noticis. Tas tikai akcentē Irānas paļaušanos uz asimetriskām karadarbības metodēm. ASV Kongresa pagājušajā gadā veiktās aplēses liecina, ka Irānai ir aptuveni 5000 līdz 6000 dažādu tipu jūras mīnu. CNN norāda, ka ASV jūras atmīnēšanas spējas Tuvo Austrumu reģionā pēdējos gados savukārt ir vājinājušās. Savienoto Valstu bruņotajiem spēkiem tomēr izdevies iznīcināt 16 Irānas mīnu licējus, kā arī citus kuģus, pavēstījusi ASV Centrālā pavēlniecība. ASV karaflote līdz šim nevienu kuģi cauri Hormuza šaurumam nav eskortējusi, lai arī Tramps pirmdien pieļāva šādu iespēju. ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits ceturtdien paziņoja, ka Savienoto Valstu bruņotie spēki pašlaik nav gatavi pavadīt tankkuģus cauri Hormuzam. "Tas notiks salīdzinoši drīz, bet tas nevar notikt tagad. Mēs vienkārši neesam gatavi," telekanālam CNBC sacīja Raits. "Visi mūsu militārie resursi šobrīd ir koncentrēti uz to, lai iznīcinātu Irānas uzbrukuma spējas un ražošanas nozares," viņš piebilda. Iespējams, ka ASV bruņotie spēki sāks pavadīt kuģus cauri Hormuzam līdz mēneša beigām, paziņoja ministrs. Raita komentārs sekoja pēc tam, kad viņa sociālajos medijos bija parādījies apgalvojums, ka ASV karaflote vienu tankkuģi cauri Hormuzam jau ir pavadījusi. Šāda bruņoto spēku izmantošana tomēr radītu papildu apdraudējumu ASV karakuģiem, norāda apskatnieki.
