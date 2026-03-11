Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar 17 gūtajiem punktiem, viņa pārstāvētajai Goldensteitas "Warriors" zaudējot pagarinājumā.
"Warriors" savā laukumā ar 124:130 (30:26, 21:31, 32:32, 35:29, 6:12) piekāpās Čikāgas "Bulls", piedzīvojot trešo neveiksmi pēc kārtas.
Porziņģis, aizvadot trešo maču "Warriors" kreklā, laukumā bija 20 minūtes un 13 sekundes un realizēja trīs no septiņiem divu punktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un piecus soda metienus. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, četri bloķēti metieni, viena kļūda un divas piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +4.
Porziņģis, Giļerme Karvalju du Santušs, Lionels Krajers un Pets Spensers mājinieku rindās ar 17 gūtajiem punktiem bija rezultatīvākie, kamēr vēl 13 punktus iekrāja Dreimonds Grīns.
Čikāgas komandas panākumu ar 41 punktu sekmēja Mats Buzelis, kuram tā bija rezultatīvākā spēle NBA karjerā. Tre Džounss guva 22 punktus, bet Džošs Gidijs maču noslēdza ar 21 punktu, 17 rezultatīvām piespēlēm un 13 atlēkušajām bumbām.
"Warriors" ar 32 uzvarām un 33 zaudējumiem Rietumu konferencē atrodas devītajā vietā. "Bulls" ar bilanci 27-38 Austrumu konferencē ierindojas 12. pozīcijā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu