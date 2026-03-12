Parlamenta 12. marta sēdes darba kārtībā iekļauts Ministru prezidentes Evikas Siliņas ikgadējais ziņojums Saeimai par valdības paveikto un iecerēto darbību. Paturot prātā, ka šoruden gaidāmas vēlēšanas, šis varētu būt Siliņas valdības pēdējais ziņojums. Lasot to, ironiski jāsecina, ka laikam taču taisnība ir multiversa teorijas piekritējiem. Proti, man nav iemesla domāt, ka ziņojuma autori kaut ko apzināti sagrozījuši, tomēr rodas iespaids, ka mēs dzīvojam atšķirīgās pasaulēs. Ziņojums vedina domāt, ka dzīve Latvijā kļūst arvien pārticīgāka un sakārtotāka, savukārt daudzi, pieļauju, savā dzīvē redz kaut ko citu.

