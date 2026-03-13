Mājokļu cenas pagājušā gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2024. gada attiecīgo periodu, Latvijā pieaugas par 11%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati.
Tostarp jauniem mājokļiem cenas attiecīgajā laika periodā palielinājās par 6,4%, bet lietotiem mājokļiem vidējais cenu līmenis pieauga par 11,8%.
Savukārt 2025. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar trešo ceturksni, mājokļu cenas palielinājās par 1,9%. Tostarp jauniem mājokļiem cenas ceturkšņa laikā samazinājās par 0,3%, bet lietoti mājokļi kļuva par 2,3% dārgāki.
Salīdzinot ar 2015. gadu, mājokļu cenas 2025. gada ceturtajā ceturksnī Latvijā bija par 124% augstākas. Jauniem mājokļiem cenas pieauga par 123,5%, bet lietotiem mājokļiem - par 122,5%.
