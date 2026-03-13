Aizvadītā ziema ar sniegu un salu bijusi lauku tūrisma saimniecībām labvēlīgāka nekā iepriekšējos ilgstoša bezsniega gados, taču Latvijas novadus dažādi iespaido ģeopolitiskā situācija. 

"Karš Ukrainā un strauji mainīgie laikapstākļi – tie ir galvenie faktori, kas ietekmē tūrismu, tostarp lauku tūrismu Latvijā," atzīst tūrisma portāla "Baltictravelnews.com" direktors Aivars Mackevičs. "Tūrisms spēcīgāk attīstās valsts rietumu un centrālajā daļā – Kurzemē, Zemgalē un nepilnus simt kilometrus ap Rīgu –, bet Latgalē, Sēlijā un lielākajā daļā Vidzemes pat vietējie ceļotāji tīri psiholoģiski vairās apmeklēt Latvijas austrumu pierobežu, un ceļotāju skaits šajos novados samazinās."

Tam īsti nepiekrīt Latgales Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja Jeļena Kijaško: "Veicot aptauju starp Latgales tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, noskaidrojām, ka kopumā Latgalē pērn apkalpoto tūristu skaits nav samazinājies, kaut gan 2025. gadā viņiem klājies dažādi. Vieniem ceļotāju bijis vairāk, otriem – skaits samazinājies, bet trešajiem – būtiski nav mainījies."

Par laikapstākļu ietekmi gan abi tūrisma nozares profesionāļi ir vienisprātis, ja prognozes sola nokrišņus, tad vairums ceļotāju, visticamāk, paliks mājās, bet, ja brīvdienu rītā spīd saule, diezgan bieži tiks pieņemts spontāns lēmumus kaut kur doties ārpus mājām.

Pierobežas tuvums netraucē

