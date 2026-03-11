Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pastiprināti uzraudzīs degvielas mazumtirgotāju praksi un aicina patērētājus ziņot par aizdomīgiem cenu kāpumiem, informē PTAC.
Institūcijā ir saņemti iedzīvotāju jautājumi un bažas par pēdējā laikā novēroto degvielas cenu pieaugumu. Pēdējās nedēļās ģeopolitiskās spriedzes pieaugums Tuvajos Austrumos ir izraisījis reakciju naftas un gāzes tirgos, kas tūlītēji rezultējusies ar degvielas cenu strauju kāpumu degvielas uzpildes stacijās (DUS).
PTAC aktīvi uzraudzīs situāciju tirgū, veicot dažāda veida lielāko degvielas mazumtirgotāju cenu monitoringu un kontroles, lai nodrošinātu caurskatāmību un patērētāju interešu aizsardzību.
Tāpat PTAC aicina tirgus dalībniekus ievērot godīgas komercprakses principus un neizmantot ģeopolitiskos notikumus cenu paaugstināšanai, kā arī skaidrot patērētājiem cenu izmaiņu pamatotību.
Lai izvēlētos izdevīgāko degvielas tirgotāju, PTAC iesaka salīdzināt degvielas cenas dažādās degvielas uzpildes stacijās un pie dažādiem tirgotājiem, izmantojot tirgotāju mājaslapās pieejamo informāciju, kā arī degvielas cenu salīdzināšanas rīkus, piemēram, vietni "kurliet.lv", un izvērtēt gala cenu, ņemot vērā pieejamās lojalitātes vai citas atlaides.
Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos dīzeļdegvielas vidējā cena kopš konflikta Tuvajos Austrumos saasināšanās palielinājusies par aptuveni 20%, savukārt 95.markas benzīna cena pieaugusi par 5-7%.
Ekonomisti brīdina, ka patērētāji un uzņēmumi pasaulē vairākas nedēļas vai pat mēnešus varētu saskarties ar degvielas cenu pieaugumu, pat ja karš ātri noslēgtos, jo naftas piegādātājiem būtu grūtības ātri pilnībā atjaunot darbību, ņemot vērā bojātās rūpnīcas un loģistikas tīklus, kā arī paaugstinātos riskus preču transportēšanai.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu