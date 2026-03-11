Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail" organizētā iepirkuma "Rail Baltica" būvniecībai paredzēto sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šuvju piegādei izvērtēšanai, kā arī par nepabeigto tilta balstu Daugavā tiks veidotas divas dienesta pārbaudes komisijas.
Valdībai lemt par dienesta pārbaudēm pirmdien rosināja Ministru prezidente Evika Siliņa. Dienesta pārbaudes komisijai būs jāveic vispusīgs izvērtējums par "RB Rail" rīkotās iepirkuma procedūras "Konsolidētā sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šuvju piegāde "Rail Baltica" dzelzceļa būvniecībai" organizēšanas atbilstību normatīvajiem aktiem un iespējamu tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar budžeta līdzekļiem, kā arī jāizvērtē iesaistīto amatpersonu iespējamā atbildība. Komisijām būs jāsagatavo izvērtējums par secināto, ko valdība skatīs sēdē 28. aprīlī.
TV3 raidījums "Nekā personīga" 8. martā ziņoja, ka Igaunija, Latvija un Lietuva "Rail Baltica" projektā vajadzīgos materiālus savulaik vienojās iepirkt kopīgi. Tā izdotos panākt lētāku cenu un piesaistīt nopietnākus piegādātājus. Pēc vairāku gadu strīdiem par specifikācijām, termiņiem un daudziem citiem jautājumiem iepirkumi noslēgušies. Tagad atklājies, ka pārmiju iepirkumā samērā formāla iemesla dēļ izslēgts uzņēmums, kas bija sākotnēji iesniedzis par 267 miljoniem eiro zemāku finanšu piedāvājumu, vēstīja raidījums.
