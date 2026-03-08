25 gadus vecais zvejnieks Tods Mīdovss, kurš piedalījās populārajā televīzijas realitātes šovā "Deadliest Catch", gājis bojā pēc tam, kad darba laikā izkritis no zvejas kuģa Aļaskas ūdeņos, vēsta ārvalstu mediji.
ASV Krasta apsardze informēja, ka negadījums notika 25. februārī aptuveni 270 kilometrus uz ziemeļiem no Dutch Harbor ostas. Paziņojums par notikušo saņemts no zvejas kuģa "Aleutian Lady", kura apkalpē strādāja Mīdovss.
Saskaņā ar amatpersonu sniegto informāciju vīrietis nokrita pār bortu neilgi pēc pulksten 17 pēc vietējā laika. Apkalpes locekļiem izdevās viņu izcelt no ūdens aptuveni desmit minūtes vēlāk, taču viņš jau bija bez dzīvības pazīmēm.
Par spīti sniegtajai pirmajai palīdzībai un mēģinājumiem viņu atdzīvināt, zvejnieku glābt neizdevās. Kuģa apkalpe vēlāk nogādāja Mīdovsa mirstīgās atliekas Dutch Harbor ostā.
ASV Krasta apsardze sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu negadījuma apstākļus.
Mīdovss bija jaunākais kuģa "Aleutian Lady" komandas dalībnieks un nesen pievienojies šova "Deadliest Catch" komandai. Kuģa kapteinis Riks Šelfords sociālajos medijos notikušo raksturoja kā traģiskāko dienu kuģa vēsturē, norādot, ka Mīdovss ātri kļuvis par pilntiesīgu komandas locekli.
Televīzijas kanāls "Discovery Channel", kas veido raidījumu par krabju zvejnieku darbu Beringa jūrā, paziņoja, ka Mīdovsa nāve ir smags zaudējums viņa ģimenei, kolēģiem un visai zvejnieku kopienai.
