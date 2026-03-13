Aktieris Artūrs Skrastiņš žurnālam "Privātā Dzīve" dalījies atmiņās par nesen mūžībā aizgājušo režisoru Jāni Streiču, kurš būtiski ietekmējis viņa profesionālo ceļu.
Skrastiņš atceras, ka pēdējo reizi režisoru sastapis pērn vasarā viņa īpašumā Lietuvā, kur tika filmēts raidījums "Likteņdzirnas. Filmas arheoloģija". Režisors savus pēdējos dzīves gadus pavadīja paša un ģimenes spēkiem veidotā īpašumā, kur vairākas ēkas tika uzceltas kopā ar znotu, lietuviešu aktieri Ķēstuti Jakštu.
Skrastiņš stāsta, ka Streičs bijis ļoti prasīgs un spītīgs, un viņa režisora daba izpaudusies arī ikdienas situācijās. Tāpat viņš rūpējies par saviem aktieriem un uzturējis ar viņiem ciešu saikni.
"Pagājušajā vasarā mani pārsteidza tas, ka Jāņa Streiča enerģija un asais prāts nekur nav zudis. Nekas nebija mainījies, tikai nācis klāt tāds atribūts kā spieķis. Viņa iekšējais vulkāns nebija norimis nevienu brīdi," atceras Skrastiņš.
Atvadīšanās no Jāņa Streiča notiks svētdien, 22. martā, no pulksten 12 Rīgas Latviešu biedrības namā.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
